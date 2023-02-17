В Самаре сотрудники полиции проводят комплексное оперативно-профилактическое мероприятие

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Сегодня в Самаре сотрудники самарского городского гарнизона полиции с привлечением «Добровольной народной дружины города Самара», а также приданных сил из областного главка МВД проводят оперативно-профилактическое мероприятие в целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявления нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и пресечения нарушений в области безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Росси по Самарской области