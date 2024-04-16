В Самаре пройдёт конкурсный день фестиваля «Веснушка – 2024»

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19 апреля 2024 года сразу на трёх площадках города Самара: в концертном зале Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики и Самарского государственного университета путей сообщения пройдёт конкурсный день фестиваля «Веснушка – 2024».

Конкурсные концертные мероприятия фестиваля подошли к концу, но поток студенческого творчества на этом не заканчивается. Теперь жюри предстоит конкурсный день, где студенты более 40 образовательных организаций представят номера, не вошедшие в концертные программы ссузов.

Экспертов «Веснушки» ждёт непростая работа: участниками будет представлено более 140 творческих номеров в вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном направлениях и направлении оригинальный жанр.

Конкурсный день фестиваля будет проходить одновременно на трёх разных площадках — концертный зал Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики и Самарского государственного университета путей и сообщения.

По итогам всех творческих мероприятий жюри выберут лучшие номера, которые будут показаны на Гала-концерте фестиваля, а также получат возможность войти в состав Самарской делегации и стать участниками «Российской студенческой весны» для студентов профессиональных образовательных организаций в Ставрополе.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи», государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики», муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара».

Фото: freepik.com