В Самаре пройдет третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»

13 сентября на территории, прилегающей к Выставочному залу Регионального отделения Союза художников России и сквера Галактионова пройдет третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность», приуроченный к празднованию Дня города.



Тема фестиваля этого года «Традиции и современность» предложит гостям осмыслить, как национальное культурное наследие переплетается с современными художественными тенденциями. Организаторы обещаюь настоящий праздник искусства, творчества и ремесел, вдохновленный национальными традициями!



Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, важной частью которой станет серия бесплатных мастер-классов от самарских художников - Анны Сливковой, Юрия Малыгина, Евгении Тарасовой, Елены Малыгиной, Юлии Гусевой) и мастер-классов от городских арт-студий — «Творчество», «Страна чудес», «Союз» и «Альфреско». Кроме того, мастера - ремесленники среди которых Галина Евдокимова, Сергей Плеханов, Ольга Якунина, Олег Горбачев, Дмитрий и Илья Таршицейские продемонстрируют техники традиционных промыслов. Каждый желающий сможет создать собственное произведение искусства.



Учащиеся и студенты творческих учебных заведений Самары откроют для гостей фестиваля свои арт- мастерские. Можно будет не только увидеть их работы, но и принять участие в активностях, подготовленных будущими художниками и дизайнерами. Свою площадку представит и Самарский художественный музей.



На фестивале будет работать выставочная площадка. Профессиональные самарские художники и мастера продемонстрируют широкий спектр художественных направлений — от классической живописи до современных форм искусства и декоративно-прикладного творчества.



Культурная программа фестиваля дополнит его главную тему через музыку и моду. На сцене выступят самарские музыкальные коллективы, соединяющие фольклорные мотивы с современным звучанием: фолк-проект «Taraxacum», ансамбль «Вечора» и ансамбль «Исток». Коллекцию «Дивные грёзы», сочетающую два стиля: «этно» и «винтаж», представит школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга». В витринах выставочного зала Союза художников будут представлены авторские костюмы, созданные по результатам этнографических экспедиций от Наталии Хайруллиной.



«Живописный город» станет открытым пространством для диалога между искусством и зрителем, между традицией и новаторством. Организаторы приглашают всех жителей и гостей Самары старше 6 лет, чтобы вместе отметить День города и погрузиться в многогранный мир искусства!

Фото: минкульт СО