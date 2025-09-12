В Самаре пройдет третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт.
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»

12 сентября 2025 15:58
177
Организаторы обещаюь настоящий праздник искусства, творчества и ремесел, вдохновленный национальными традициями!

13 сентября на территории, прилегающей к Выставочному залу Регионального отделения Союза художников России и сквера Галактионова пройдет третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность», приуроченный к празднованию Дня города.

Тема фестиваля этого года «Традиции и современность» предложит гостям осмыслить, как национальное культурное наследие переплетается с современными художественными тенденциями. Организаторы обещаюь настоящий праздник искусства, творчества и ремесел, вдохновленный национальными традициями!

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, важной частью которой станет серия бесплатных мастер-классов от самарских художников - Анны Сливковой, Юрия Малыгина, Евгении Тарасовой, Елены Малыгиной, Юлии Гусевой) и мастер-классов от городских арт-студий — «Творчество», «Страна чудес», «Союз» и «Альфреско». Кроме того, мастера - ремесленники среди которых Галина Евдокимова, Сергей Плеханов, Ольга Якунина, Олег Горбачев, Дмитрий и Илья Таршицейские продемонстрируют техники традиционных промыслов. Каждый желающий сможет создать собственное произведение искусства.

Учащиеся и студенты творческих учебных заведений Самары откроют для гостей фестиваля свои арт- мастерские. Можно будет не только увидеть их работы, но и принять участие в активностях, подготовленных будущими художниками и дизайнерами. Свою площадку представит и Самарский художественный музей.

На фестивале будет работать выставочная площадка. Профессиональные самарские художники и мастера продемонстрируют широкий спектр художественных направлений — от классической живописи до современных форм искусства и декоративно-прикладного творчества.

Культурная программа фестиваля дополнит его главную тему через музыку и моду. На сцене выступят самарские музыкальные коллективы, соединяющие фольклорные мотивы с современным звучанием: фолк-проект «Taraxacum», ансамбль «Вечора» и ансамбль «Исток». Коллекцию «Дивные грёзы», сочетающую два стиля: «этно» и «винтаж», представит школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга». В витринах выставочного зала Союза художников будут представлены авторские костюмы, созданные по результатам этнографических экспедиций от Наталии Хайруллиной.

«Живописный город» станет открытым пространством для диалога между искусством и зрителем, между традицией и новаторством. Организаторы приглашают всех жителей и гостей Самары старше 6 лет, чтобы вместе отметить День города и погрузиться в многогранный мир искусства!

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
12 сентября 2025, 19:52
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям". Общество
4
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
12 сентября 2025, 19:11
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов. Общество
108
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
12 сентября 2025, 17:49
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту. Общество
146
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
208
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
253
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
297
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
249
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
460
Весь список