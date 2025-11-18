В Самаре пройдет открытие нового этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»   

150

19 ноября 2025 года в Самаре пройдет церемония открытия седьмого этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» на тему «Рациональное потребление».

Сейчас в стране, и в Самарской области в частности, уделяется значительное внимание программе финансовой грамотности. Развитие финансовой культуры - это общая задача государства, бизнеса и граждан. Совместная работа помогает людям строить личное финансовое благополучие, бизнесу - повышать эффективность, а государству - укреплять финансовый суверенитет и стимулировать рост экономики.

Самарская область является активным участником крупных федеральных проектов, в частности Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». По итогам тестирования, проводимого по окончании каждого этапа, Самарская область входит в ТОП-5 регионов страны.

В торжественной церемонии открытия примут участие директор Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Петриченко, врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович, а также вице-президент НАПФ Алексей Денисов. Также на мероприятии будут представители Банка России и финансового рынка, финансовые регуляторы, образовательные и научные организации, экспертные и общественные объединения и др.

В программе – работа четырех тематических секций в формате конференции, а также подведение итогов на пленарном заседании. Подробная информация по ссылке https://minfin-samara.ru/download/start_vii_etapa_estafetyi_racionalnoe_potreblenie/My_finance.html