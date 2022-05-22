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В Самаре проходит самый главный полумарафон России с синхронным стартом – Забег.РФ

22 мая 2022 15:30
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На старт вышло около 2 500 участников.

В Самаре на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена" проходит самый главный полумарафон России с синхронным стартом – Забег.РФ

Полумарафон Забег.РФ проходит в 6-й раз и объединяет всю страну – около 120 000 человек, бегущих в одну минуту в 85 городах России от Камчатки до Калининграда. 

В столице Самарской губернии на старт вышло около 2 500 участников, которые соревнуются в четырех основных дистанциях: 1, 5, 10 и 21,1 км. Кроме того, в честь проведения XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре - родине студенческого фестиваля, организаторы приготовили специальную дистанцию - 1992 метра, что символизирует год зарождения "Студвесны".

 

Фото:   скриншот видео

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