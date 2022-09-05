В Самаре подвели итоги летней оздоровительной кампании

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Летом для самарских ребят были открыты 186 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 15228 детей. План работы лагерей предусматривал образовательные программы по различным направлениям: экологическое, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, развитие волонтерского и тимуровского движений.



Летняя оздоровительная кампания прошла в штатном порядке: не зарегистрировано групповых случаев инфекционных заболеваний, чрезвычайных ситуаций, жалоб и обращений граждан на работу детских оздоровительных организаций не поступало.



Большое внимание было уделено организации отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями.



В период летних каникул пользуются популярностью спортивные мероприятия. На центральных площадках города, набережной и пляжной территории проходили турниры, тренировочные занятия и соревнования по пляжным видам спорта, в парках и скверах проводились тренировки по йоге, акробатическому рок-н-роллу, скандинавской ходьбе, парковому волейболу, стритболу, фитнесу.

Фото: администрация Самары