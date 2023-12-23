В Самаре планируют открыть еще одну универсальную ярмарку

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В областной столице с февраля 2024 года планируют открыть еще одну универсальную ярмарку. Она будет располагаться недалеко от станции метро Кировская, сообщает sovainfo.ru.

Горадминистрация объявила конкурс по выбору оператора, который будет обслуживать и управлять процессами на ярмарке. Площадь объекта составит почти пять тысяч "квадратов".

Планируется, что она будет работать с 8:00 до 19:00 с 1 февраля и до конца 2024 года.

Ярмарку тематически оформят и оборудуют места для торговли пенсионеров.

Сейчас в областной столице сельскохозяйственная ярмарка работает на углу улиц Киевской и Тухачевского.