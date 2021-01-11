В Самаре обсудили организацию традиционных купаний на Крещение  

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Участники оперативного совещания, которое проводит губернатор Дмитрий Азаров, обсудили организацию традиционных купаний на Крещение.

По данным регионального МЧС, в этом году толщина льда позволит провести Крещенские купания и в крупнейших городах - Самаре и Тольятти.

По данным МЧС и УГМС, толщина льда на Волге у Тольятти - 34 см, у Самары - 36, у Сызрани - 45.

По поручению Дмитрия Азарова во всех муниципалитетах местные власти должны принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности при купаниях.

«Главам-принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности крещенских купаний во взаимодействии с МЧС. Места должны быть четко определены и подготовлены. Как показывает практика,при должной организации процесса вероятность нештатных ситуаций сведена к минимуму», - отметил глава региона.

Кроме того, региональный Минздрав должен проинформировать граждан о имеющихся противопоказаниях к купаниям в поруби, в том числе, для людей со склонностью к простудным заболеваниям, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО