В Самаре наградили победителей военно-исторической олимпиады 2021 года

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Сегодня в Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоялось награждение победителей военно-исторической олимпиады 2021 года. Олимпиада прошла в конце апреля среди членов военно-патриотических клубов и объединений, отрядов «Юнармии», кадетских классов общеобразовательных учреждений Самарской области под девизом «Самарский регион - сердце России».

Мероприятие изначально было задумано и посвящено нескольким знаковым датам: это 76-летие Победы в Великой Отечественной войне, 170-летие Самарской губернии и 60-летие полета первого человека в космос.

Олимпиада проходила в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е.Ворошилова в два этапа, так как желающих принять участие оказалось значительно больше – восемьдесят пять команд из городов, сельских районов, сел и поселков нашей области. А это 170 человек.

Вопросов на военно-историческую тему – тридцать четыре. Простых не было. Но среди участников олимпиады нашлись знатоки, которые ответили почти на все вопросы.

И вот сегодня они получили награды – медали, кубки и ценные подарки. Первое место в личном зачете у Мельниковой Милены из отряда юнармии «Патриоты» поселка Черновский. В командном зачете первое место у поисково-исторического клуба «Сокол СГАУ» Самарского университета. Клуб представляли Старостин Вадим и Богданов Артем.

Организовали и провели данное мероприятие – Самарское региональное Отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации (председатель генерал-майор Саркисян В.Х.), Центр воспитания патриотизма и гражданственности подрастающего поколения Самарской области ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» при поддержке министерства образования и науки Самарской области и Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е Ворошилова.