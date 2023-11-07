В Самаре наградили победителей конкурса «Мои родители работают в полиции»

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В ГУ МВД России по Самарской области общественники и сотрудники полиции наградили победителей конкурса «Мои родители работают в полиции».

Ребятам вручили подарки, провели экскурсию и организовали сладкий стол.

В ГУ МВД России по Самарской области состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка, организованного МВД России при поддержке Общественного совета.

В мероприятии участвовали председатель Общественного совета Александр Шахов, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев и начальник отделения информации и общественных связей Александр Курбатов.

В начале встречи Александр Шахов выступил с приветственной речью, в ходе которой поздравил ребят с победой, подчеркнув важность подобного рода мероприятий для сплочения семей и преемственности поколений.

Вручая награды: книги и дипломы, Александр Шахов и Александр Афанасьев отметили, что каждый рисунок победителей наполнен любовью и гордостью за своих родителей и пожелали ребятам удачи, дальнейших творческих побед и уверенности в своих силах.

После торжественной части для детей и их родителей была организована познавательная экскурсия в Музей истории внутренних дел.

Экскурсовод показала ребятам архивные документы, фотографии и представила экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, а также наглядно продемонстрировала, как проходит процедура дактилоскопии.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием и фотографированием, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО