В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»

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Сегодня в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию со Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Самаре на площади Славы у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» был дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов», инициатором которого выступил Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.



Дата презентации областного патриотического марафона «Песни Победы Отцов» выбрана не случайно: Сталинградская битва завершилась блестящей победой советских вооруженных сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. С начала героической обороны Сталинграда, которая продолжалась 200 дней и ночей, не прекращалась работа творческих и художественных коллективов города и страны, которые призваны были поднять боевой дух солдат и жителей города.



«В истории много примеров уникальной объединяющей и воодушевляющей силы музыки. Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, который был образован во время Великой Отечественной войны, дал на передовой более тысячи концертов. Государственный академический Северный русский народный хор, во время его выступления было объявлено о начале войны. Следуя этим положительным примерам, Совет отцов вышел с инициативой создать к 9 Мая, ко Дню Победы, сводный мужской хор, состоящий из отцов, дедов, сыновей со всей Самарской области, который исполнит на склоне площади Славы в Самаре военно-патриотические песни. Предшествовать этому масштабному исполнению будет марафон патриотических концертов, которые пройдут по всему региону», – отметил Константин Доладов, председатель Совета отцов Самарской области.



Организаторы проекта «Песни Победы Отцов» – Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области и Самарская областная благотворительная общественная организация «Филармоническое общество». В приветственном слове Почетный гражданин Самарской области, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Правления Филармонического общества Самарской области Владимир Михайлович Ощепков также обратился к роли музыкальных и творческих коллективов на пути к Великой Победе: «Спасем душу, выиграем войну», – с такими словами обратился Александр Васильевич Свешников к Иосифу Виссарионовичу Сталину, объясняя свою идею о необходимости создания хора в разгар военных действий. Государственный хор русской песни был создан, его задачей было спасать душу людей и он спас. Победа наша».



Необходимость единения, поддержание статуса отца в обществе отметила врио Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова: «Любовь, забота о детях, уважение к старшему поколению – ключевые моменты, которые характеризуют российскую семью. Отвага, мужество, эмпатия, патриотизм, защита – это то, что характеризует русского мужчину, главу семьи. Все эти понятия объединены в проекте Совета отцов Самарской области «Песни Победы Отцов». Это, безусловно, социально значимый проект, который объединит не только активных представителей недавно созданного отцовского сообщества, но также внесет вклад в наше общее дело, дело Победы».



Презентация патриотического проекта «Песни Победы Отцов» состоялась под строки «Я люблю тебя, Россия» в исполнении Губернского молодёжного хора «Золотая лира». Исполнители были одеты в накидки белого, синего и красного цвета, что символизировало триколор флага Российской Федерации. Вёл церемонию актер Самарского академического театра драмы им. М.Горького, заслуженный артист Самарской области, член Совета Отцов Самарской области Фёдор Степаненко. Артист отметил важность подобных культурно-исторических инициатив в условиях беспрецедентного медиадавления на молодое поколение. «Я думаю, что тот день, который мы сегодня вспоминаем, та дата, которая, безусловно, навсегда в памяти и истории нашей страны, – это наследие не только историческое, но и культурное. И сегодня, как никогда, надо хранить наше достояние, не допускать искажения истории, навязывания «другой правды» нашим детям. Это очень важно».



С февраля по апрель марафон патриотических концертов пройдет в муниципальных образованиях Самарской области, по итогам которых в каждом муниципальном районе–участнике проекта будут сформированы отцовские хоры. Присоединиться к патриотическому марафону «Песни Победы Отцов» может любой желающий. Первый концерт состоится уже 4 февраля в г.о. Кинель.

Фото: Совет отцов Самарской области