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В Самаре часть трамваев следует по объездному пути – улице Арцыбушевской

11 января 2022 19:41
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В связи со строительством станции метро «Театральная».

Одним из важнейших событий 2022 года является начало строительства станции метро, которое свяжет отдаленные районы города с историческим центром. C целью обеспечения безопасности дорожного движения с 10 января 2022 года по 31 декабря 2024 года по улице Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской ограничено движение транспорта.

«На этом месте будет располагаться станция метро «Театральная». Трамваи №№ 5, 15, 20, 20к и 22 следуют по объездному пути – улице Арцыбушевской. Ввод в эксплуатацию новой станции призван улучшить транспортную доступность исторического центра. В непосредственной близости от нее находятся излюбленные места отдыха горожан – площадь имени В.В. Куйбышева, Самарская площадь и другие», – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г.о. Самара Александр Ерополов.

Как пояснили в профильном ведомстве, данная схема движения является временной. В настоящее время специалисты проводят мониторинг пассажиропотока с целью определения наиболее комфортного маршрута для горожан и минимизации неудобств в связи со строительством новой станции. При необходимости внесения изменений – соответствующие меры будут приняты.

В связи с устройством стартового котлована будущей станции, трамвайные пути на время работ демонтируют, затем будут уложены новые рельсы и восстановлены контактные сети. Сдать объект в эксплуатацию подрядчики планируют к концу декабря 2024 года.

На данный момент схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22 такова:

Маршрут № 5 – Барбошина поляна – Ул. Ново-Садовая – Пр. Ленина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Галактионовская – Ул. Венцека – Ул. Фрунзе – Ул. Пионерская – Ул. Чапаевская – Ул. Венцека – Ул. Галактионовская – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полевая – Пр. Ленина – Ул. Ново-Садовая – Барбошина поляна.

Маршрут № 15 – Ул. Тухачевского – Ул. Киевская – Ул. Чернореченская – Ул. Клиническая – Ул. Мичурина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Фрунзе – Ул. Пионерская – Ул. Чапаевская – Ул. Венцека - Ул. Фрунзе – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полевая – Ул. Мичурина – Ул. Клиническая – Ул. Чернореченская – Ул. Киевская – Ул. Тухачевского.

Маршруты №№ 20 и 20к – Ул. Фадеева – Ул. Ново-Вокзальная - Ул. Ново-Садовая – Пр. Ленина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Фрунзе – Ул. Пионерская – Ул. Чапаевская – Ул. Венцека – Ул. Фрунзе – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полева – Пр. Ленина – Ул. Ново-Садовая – Ул. Ново-Вокзальная – Ул. Фадеева.

Маршрут № 22 – 15 микрорайон – Ул. Ташкентская – Ул. Демократическая – Ул. Ново-Садовая – Пр. Ленина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Галактионовская – Ул. Венцека – Ул. Фрунзе – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полевая – Пр. Ленина – Ул. Ново-Садовая – Ул. Демократическая – Ул. Ташкентская – 15 микрорайон.

Для спецтранспорта (машин скорой помощи, полиции и пожарной охраны) будут отдельные въезды на квартальные территории – они расположатся со стороны улиц Рабочей и Вилоновской.

 

Фото:   администрация Самары

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