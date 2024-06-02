В Самаре 12 претенденток боролись за звание "Мисс Самара-2024"

285

Модное мероприятие (16+) прошло в воскресенье, 2 июня, пишет СОВА. В одном из самарских торговых центров целый день царила атмосфера красоты и изящества. 12 претенденток боролись за звание "Мисс Самара-2024", корону и возможность принять участие в финале всероссийского конкурса "Мисс Россия-2024" (16+) в Москве.

Мероприятие началось в 14:00 с показа мод, в том числе инклюзивного, а позже местные модельеры презентовали наряды из натуральных тканей.

В 17:00 начался финал конкурса красоты (16+). Девушки в возрасте от 17 до 27 лет демонстрировали свои таланты и красоту.

Почетную бронзу и звание второй вице-мисс Самары получила Виолетта Маркушина. Серебро и звание первой вице-мисс города досталось Дарье Титаренко.

Титул "Мисс Самара-2024" получила Елизавета Богданова. Победительница конкурса рассказала журналисту ИА Sovainfo.ru, что за время подготовки и участия в мероприятии она выложилась на все сто.

- И сегодня я выдала свой максимум. Мой творческий номер я готовила достаточно долго. Около месяца я подбирала музыкальный материал и костюм. Мне помогал мой педагог, поэтому все сложилось наилучшим образом.

Она отметила, что на сцене испытывает невероятные эмоции.

- Главное - поверить в себя. Понять, что в этой жизни нет ничего невозможного.

Официальным информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг "Самарское областное вещательное агентство" (СОВА).

Фото: СОВА