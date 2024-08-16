В Самаре значительно выросло количество заявлений о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя

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3548 обращений граждан на внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя поступило в июле 2024 года в самарский Росреестр, что почти в три раза больше, чем в предыдущем месяце.

Чтобы обезопасить принадлежащие на праве собственности объекты недвижимости, собственники стали чаще обращаться с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия или участия законного представителя.