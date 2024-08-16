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В Самаре значительно выросло количество заявлений о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя

16 августа 2024 09:58
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В Самаре значительно выросло количество заявлений о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя

3548 обращений граждан на внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя поступило в июле 2024 года в самарский Росреестр, что почти в три раза больше, чем в предыдущем месяце. 

Чтобы обезопасить принадлежащие на праве собственности объекты недвижимости, собственники стали чаще обращаться с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия или участия законного представителя.

Напоминаем, что подать такое заявление может сам собственник или его законный представитель посредством официального сайта Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) или в МФЦ. Запись о запрете регистрации вносится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления.

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