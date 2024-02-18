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В Самаре женщины чаще всего ассоциируют идеальный выходной с прогулками на свежем воздухе

18 февраля 2024 11:20
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В Самаре женщины чаще всего ассоциируют идеальный выходной с прогулками на свежем воздухе

В топ-3 занятий, которые горожане ассоциируют с отлично проведенным выходным днем, входят спорт, прогулки и общение с семьей. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

У каждого четвертого самарца понятие «идеальный выходной» ассоциируется со спортом. 21% опрошенных предпочитает прогулки. Для 17% важно уделить время родным и близким.

В топ-5 лучших способов времяпрепровождения в выходные также входят шашлыки (16%), посещение культурных мероприятий и здоровый сон (по 10%).

Просто отдых назвали одним из лучших способов провести выходные 9% горожан. Путешествие и чтение — 8 и 7% опрошенных соответственно. По 3% считают отличным выходным тот, в который удалось посетить кинотеатр, встретиться с друзьями или переделать все домашние дела.

Мужчины чаще ассоциируют с идеальным выходным днем выезд на охоту или рыбалку. Женщины же чаще предпочитают прогулки, шашлыки, экскурсии, походы в рестораны и шоппинг.

Время проведения: 29 января — 7 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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