В Самаре женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, в том числе женщины, работающие в смешанных трудовых коллективах.



Женщины из Самары готовят поздравления и планируют фуршеты для своих коллег-мужчин. 20% работающих в смешанных коллективах горожанок рассказали, что на работе готовятся чествовать и угощать мужчин-сотрудников.



Вообще, женщины чаще выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин (36%), служивших и не служивших. Среди мужчин подобной точки зрения придерживается 29%. Впрочем, 55% мужчин и 50% женщин все-таки за то, чтобы в День защитника Отчества поздравлять только военных, бывших и нынешних.



Время проведения: 3—19 февраля 2025 года