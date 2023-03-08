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В Самаре женщины чаще ассоциируют 8 Марта с мимозой, мужчины — с розами

8 марта 2023 10:30
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В Самаре женщины чаще ассоциируют 8 Марта с мимозой, мужчины — с розами

Топ-3 ассоциаций самарцев с Международным женским днем — весна, цветы, праздник. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

8 Марта чаще всего ассоциируется у самарцев с весной и цветами (по 33%). Самое главное в этот день — праздник представительниц прекрасного пола, уверен каждый четвертый. У каждого десятого 8 Марта ассоциируется с любимыми женщинами: второй половиной, мамой, дочерями, подругами. У 12% этот день связан исключительно с радостными событиями. Также для 8% это обычный выходной. Еще 3% назвали 8 Марта крайне затратным днем.

Цветы — одна из главных ассоциаций с весенним женским праздником, и на первом месте по популярности — тюльпаны (60%). Меньше голосов у мимозы (25%). На третьем месте — розы (12%).

Мужчины чаще ассоциируют 8 Марта с праздником и растратами, женщины — с весной, солнцем, хорошим настроением и букетами. Причем представительницы прекрасного пола гораздо чаще упоминали тюльпаны и мимозу в качестве главных цветов Международного женского дня, мужчины же чаще называли розы.

Время проведения: 28 февраля — 3 марта 2023 года

Фото: pxhere.com

Теги: Опрос

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