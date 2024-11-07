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В торжественном закрытии семинара фонда «Защитники Отечества» приняли участие Анна Цивилева, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев.
В Самаре завершился всероссийский семинар фонда «Защитники Отечества»
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В Самаре завершился всероссийский семинар фонда «Защитники Отечества»

7 ноября 2024 21:34
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В торжественном закрытии семинара фонда «Защитники Отечества» приняли участие Анна Цивилева, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев.

Семинар-совещание для руководителей филиалов Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» завершился 7 ноября в Самаре. Представители всех 89 субъектов страны на площадке форума обсуждали ключевые вопросы комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Анна Цивилева подчеркнула актуальность таких выездных очных встреч и заверила, что эта практика продолжится: «Наша команда постоянно растет, возникают новые задачи, вызовы, вопросы, которые необходимо решать. Эта площадка позволила консолидировать наши возможности и обменяться опытом, транслировать наши лучшие практики».

На семинаре подвели итоги работы фонда «Защитники Отечества» за полтора года: суммарно в 89 филиалов поступило более 1 693 000 запросов на оказание помощи, из которых решены свыше 1 543 000. Направлений работы много: это и медицинская помощь, и социальная поддержка, и юридическое сопровождение.

«Наша главная задача – ресоциализация ветеранов СВО, чтобы человек смог работать, имел возможность растить детей, содержать свою семью, получать, если необходимо, новые знания и компетенции, образование. Не менее важно вовлекать защитников в патриотическое воспитание, в увековечивание памяти погибших, чтобы мы помнили, чтили подвиги не только наших отцов, дедов, прадедов, но и современных героев. Для фонда первый год был периодом становления, дальше движение продолжится на совершенно новом уровне, с другим опытом и пониманием, куда двигаться и где требуется донастройка», - подчеркнула Анна Цивилева.

Забота о защитниках Отечества и их семьях с самого начала СВО была определена Президентом России Владимиром Путиным как приоритетная для федеральных структур и региональных органов власти. Именно по решению Главы государства 3 апреля 2023 года был создан Государственный фонд «Защитники Отечества».

«За прошедшее время руководители и сотрудники филиалов проделали огромную работу. С момента открытия в филиалы регионов Приволжского федерального округа обратилось более 150 тысяч граждан, рассмотрено почти 300 тысяч запросов и практически все они решены. Обращения людей касались самых разных вопросов: социальной поддержки, выплат, юридической помощи, оформления удостоверений ветерана боевых действий. Решение этих вопросов в первую очередь легло на плечи фонда. И вы с этим достойно справились», - обратился полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров к участникам семинара.

Он отметил, что благодаря активной позиции руководства страны, депутатов Государственной Думы и законодательных органов власти, губернаторов для решения проблем подопечных фонда было устранено большинство административных барьеров и пробелов в законодательстве, существенно улучшено межведомственное взаимодействие. В регионах ПФО организовано обучение (в том числе дистанционное) ветеранов боевых действий по наиболее востребованным вакансиям. В программы грантовой поддержки некоммерческих организаций включено направление по адаптации и реабилитации участников СВО с инвалидностью. Постоянно совершенствуются механизмы оказания социальной помощи военнослужащим и членам их семей.

Самарская область стала одним из пяти субъектов, где на базе филиала фонда открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны России. Благодаря этому выстраивается бесшовное взаимодействие различных структур для решения вопросов и ветеранов, и действующих военнослужащих, а также членов их семей в режиме одного окна.

Будучи наставником участников президентской программы «Время героев», полпред сообщил, что по итогам прошедших в сентябре выборов 60 участников СВО стали депутатами законодательных и представительных органов власти разных уровней, ветераны назначаются на должности в региональных органах власти и муниципалитетах. При этом в филиалах фонда в регионах ПФО работает более 130 ветеранов и их близких родственников.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что фонд «Защитники Отечества» объединил все филиалы на площадке в Самаре в знаковую дату - День памяти военного парада 1941 года. «Очень важно, что в рамках семинара вы обменялись знаниями, опытом, и теперь будете внедрять их у себя в регионах. Уверен, что самарские инициативы, направленные на поддержку защитников Отечества, окажутся полезными», - заявил глава региона.

В частности, Вячеслав Федорищев обратил внимание участников семинара на социальную адаптацию участников СВО после возвращения из зоны боевых действий, их трудоустройство, реализацию способностей и талантов. Этому способствуют, в частности, программы «Возвращение к мирной жизни», «Школа героев», которая является продолжением федеральной программы «Время героев» в Самарской области.

«Рекомендую взять другим регионам на вооружение и опыт создания центра адаптивных видов спорта. Благодаря ему у нас в регионе среди участников СВО активно развивается спорт больших достижений. Команды по следж-хоккею, метанию ножей завоевывают награды на соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня. Здесь, конечно, важна не победа, а то, что все ветераны, которые приняли для себя решение развиваться в спортивном направлении, получают эти возможности и вместе - уже на спортивной площадке - становятся еще сильнее», - пояснил он. Также Вячеслав Федорищев отметил наработки Самарской области в части военно-патриотического воспитания, информационного освещения подвигов героев СВО.

И сообщил о принятом решении: «С 1 января откроем в каждом крупном городе центр трудоустройства наших ветеранов, участников СВО. Это будет полезно для тех, кто желает применить свои знания и опыт в мирных гражданских целях. Наши защитники будут развивать многие отрасли нашей страны в дальнейшем, когда СВО закончится победой».

 

Фото:   Пресс-служба Правительства Самарской области/Иван Макеев

Теги: Самара

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