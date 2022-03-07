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В Самаре завершился финал Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». В 2022 году конкурс проходил в рамках празднования 30-летия Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» — совместного проекта Российского Союза Молодежи, платформы «Россия – страна возможностей» и Правительства Самарской области. За победу боролись 56 студенток из 44 регионов страны. Обладательницей титула «Краса студенчества России - 2022» стала студентка Казанского национального исследовательского технологического университета Камилла Прахова (Республика Татарстан).



В ходе финальных выступлений участницы представили совершенно новые творческие номера, созданные в течение одного дня. Особый интерес зрителей и жюри привлёк интеллектуальный конкурс «Новости регионов», в котором девушки рассказали о своей малой родине в формате телеведущих. Финальным аккордом конкурса стали дефиле в этнических костюмах и байкерском стиле.



Обладательницей титула «Краса студенчества России» Национального конкурса красоты и таланта стала Камилла Прахова, представляющая «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (Республика Татарстан). Кроме того, она получила право участия в 30-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдёт с 18 по 24 мая 2022 года в Самаре.



Камилла – лауреат Международной научно-практической конференции «EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» и Международной научно-практической конференции «EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE». Также Камилла является обладателем диплома первой степени за выступления на Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в 21 веке». Особое место в жизни девушки занимает спорт. Она является участником сборной КНИТУ по фитнес-аэробике и сборной ФТЛПМ. Камилла-организатор таких спортивных мероприятий, как республиканская смена «Патриот», военно-спортивная игра «Зарница» и другие. Девушка интересуется общественной жизнью своего региона — Камилла является организатором и куратором детско-юношеского движения «Юнармия РТ», Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ». Также Камилла является участником студенческого театра «Наизнанку» и танцевального коллектива «S Y Z Y G Y».



Титул «Вице-Краса студенчества России» достался Валерии Астраковой — студентке «Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга» (Камчатский край). Валерия активно занимается общественной деятельностью, участвует в различных вузовских и региональных мероприятиях: танцевальный баттл «Фонтан творчества», конкурс альтернативной хореографии «Under Ground». В 2020 году Валерия получила звание «Студент года — 2020». Особое место в жизни девушки занимает участие в команде КВН «Гавана клаб», которая одержала победу в Зимнем фестивале лиги «КВН – Камчатка». Также Валерия – лауреат фестиваля молодежного творчества «Дебют» по направлениям «Вокал» и «Хореография».



Специальный приз «Краса зрительских сердец» вручили Еве Арсенадзе из Самарского государственного экономического университета (Самарская область). Ева увлекается вокалом, лауреат XLVI международного конкурса творческих коллективов и солистов «Первые ласточки», победитель V Международного фестиваля-конкурса художественного творчества «Созвездия красного лета – 2021».



Специальный приз «Выбор экспертов» получила студентка Московского политехнического университета Екатерина Проскура (Москва).

Специальный приз «Выбор федеральной дирекции» достался Анастасии Семеновой из Северо-кавказского федерального университета (Ставропольский край).

Специальный приз «Выбор региональной дирекции» присуждён Карине Дыринг из Тихоокеанского государственного университета (Хабаровский край).

Специальный приз «Выбор участниц» получила Дюжая Мария, студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



За особые творческие заслуги две участницы София Воронина из Севастопольского государственного университета и Анастасия Квизикявичус из Тюменского государственного университета получили приглашение к участию в финале 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».



«В Самарской губернии Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» проходит впервые и открывает целый комплекс проектов, посвященных XXX Всероссийскому фестивалю «Российская студенческая весна». Мы принимаем на своей гостеприимной земле самых ярких, талантливых и красивых студенток из разных уголков нашей страны. Своим участием в конкурсе, где красота находится в гармонии с духовным, интеллектуальным и творческим потенциалом, участницы на деле подтвердили, что ставят перед собой значимые цели, постоянно совершенствуясь, наполняя жизнь новыми историями успеха. Все это характеризует их как людей целеустремленных и разносторонне развитых. Сегодня поддержка талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений как региональной, так и государственной политики в целом. Отрадно, что в этом году именно Самарская область, которая является первопроходцем в студенческом творчестве, родиной всероссийского фестиваля, стала центром притяжения таких масштабных, значимых мероприятий», — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Российский Союз Молодежи проводит этот уникальный конкурс в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» уже 8 лет. Заявки на участие в конкурсе в 2022 году прислали более 300 девушек в возрасте от 16 до 35 лет.



«Их улыбки способны растопить любой лед. За несколько дней в Самаре наши участницы не оставили зиме шансов. Теперь весна точно наступила. А сколько в них смелости и силы духа. Заявить о себе на всю страну, скажу я вам, это вызов, с которым девчонки справились на ура, с честью транслируя главный посыл нашего конкурса: единство внутренней и внешней привлекательности. Они поделились с нами своими профессиональными планами, идеями, мечтами, рассказали о своих родных регионах. Мы видим, насколько они талантливые и целеустремленные. От души желаю всем достичь поставленных целей и, уже в своём новом статусе, нести в свои сообщества важные смыслы движения к мечте, развития, гражданской ответственности, патриотизма, смелости, творчества. Спасибо всем нашим участницам и региону, который в этом году взял на себя роль главного студенческого центра. Это было невероятно, а то ли ещё будет!», — поделился впечатлениями о конкурсе член Общественной палаты РФ, председатель РСМ Павел Красноруцкий.



«Самарская область — поистине молодёжный регион. Здесь очень многое делается для её самореализации: это и большой форум «iВолга», и корпоративный университет Самарской области «ТАВОЛГА». Самарская область известна всей России тем, что именно здесь 30 лет назад появился самый известный молодёжный фестиваль – Российская студенческая весна. Сегодня конкурсом «Краса студенчества России» открывается целая череда мероприятий итогом которых станет национальный финал в мае. Сегодня победители – все участники, потому что конкурс – это общение, мастер-классы, нетворкинг, те впечатления о Самаре, которые участницы увезут в свои регионы», – поделился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В очном этапе девушки писали орфографический диктант, проходили интеллектуальные состязания на знание географических, исторических и культурных реалий России, демонстрировали умение позировать, создавая уникальные образы в фотоэтапе. Одним из самых интересных конкурсных испытаний стала самопрезентация, позволяющая участницам показать свой артистизм, особенности характера и темперамента. Завершила полуфинальную программу презентация творческих номеров и дефиле. По итогам двухдневного творческого марафона жюри, также состоящее из девушек — известных деятелей культуры, спорта и шоу-бизнеса — выбрало 12 наиболее успешных участниц, которые и боролись в финале за титул «Краса студенчества России».



В 2022 году Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» прошел в Самаре в рамках юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи.



В жюри конкурса вошли известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса: телеведущая, актриса, автор книг о моде, педагог телепроекта «Пацанки» Мария Третьякова; блогер, YouTube-ведущая Татьяна Старикова; режиссёр, театральный педагог, преподаватель сценического движения актерам театра и кино в Театральном институте им. Бориса Щукина Саша Сумм; участница телепроектов «Танцы на ТНТ. Последний сезон» и «Новые танцы» Кристина Белова; победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН, обладательница титула «Мисс ООН Земли» Дарья Цыбина, обладательница более 25 титулов на различных конкурсах красоты, Краса студенчества России – 2021 Дарья Шаповалова, российская самбистка, чемпионка и призёр чемпионатов России и мира, чемпионка Европы Мария Молчанова, российская актриса театра и кино Ксения Суркова, руководитель Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна Валерия Позикова.



Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи», Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области и Самарский государственный экономический университет.



Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (РСМ) – одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, социально-ориентированных молодежных объединений России. Организации и представительства РСМ работают в 72 регионах России, а также в 675 муниципальных образований и образовательных организаций. Основные направления деятельности РСМ: развитие гражданской активности молодежи; патриотическое воспитание молодежи; выявление и поддержка талантливой молодежи.

Ежегодно около 4 миллионов молодых людей по всей России участвуют в 12 федеральных программах и 200 региональных проектов. РСМ является организатором и учредителем популярных молодежных проектов: «Российская студенческая весна», «Арт-Профи Форум», «Всероссийская Юниор-Лига КВН РСМ», «Международный клуб привилегий РСМ», «Мы вместе!», «Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор», «Ученическое и студенческое самоуправление», «Корпус общественных наблюдателей», Российская национальная премия Студент года», «Патриот и гражданин», «Пространство развития», «Команда РСМ».

Фото: правительство СО