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В Самаре завершились соревнования по авиамодельному спорту - Первенство России в классе кордовых моделей F-4В и Всероссийская научно-техническая олимпиада и Первенство России по авиационным кордовым моделям. На городском кордодроме в парке 50-летия Октября соревновались около 100 участников из Самарской, Челябинской, Нижегородской, Ленинградской, Оренбургской, Московской, Кировской областей, Хабаровского края, Чувашской Республики. 10+



Самару в составе региональной сборной на соревнованиях представили 15 воспитанников из Центров дополнительного образования «ЦДТ «Металлург», «Мастер плюс», «Радуга успеха», «Куйбышевский» и Самарского Дворца детского и юношеского творчества.



«У авиамоделирования в нашей стране богатая история. В Самаре кружки авиамоделистов работают почти при каждом детском клубе. И сегодня развитию этого направления намерены уделять повышенное внимание, - рассказал глава Самары Иван Носков. – Каждый из участников соревнований, которые прошли в городе уже во второй раз, уверен, показал все, что умеет, нашел единомышленников и вдохновился на еще более серьезное изучение отрасли. От души поздравляю всех победителей!»



Соревнования проходили среди скоростных, пилотажных и гоночных моделей по двум возрастным категориям – 10-13 и 14-18 лет в классах F-2A, F-2В, F-2С, модели-копии и полукопии F-4В.



Отметим, что организатором соревнований является администрация Самары совместно с министерством спорта Самарской области, региональной Федерацией авиамодельного спорта и Центром детского творчества «Металлург», где одним из важнейших направлений является техническое творчество.



Результаты соревнований:



F-2A, младшая возрастная группа (10-13 лет):

1 место - Герман Лавренченко (Саров)

2 место - Леонид Тютин (Саров)

3 место - Владислав Межлумян (Чапаевск)



F-2В, младшая возрастная группа (10-13 лет):

1 место - Тимофей Диганов (Самарская область)

2 место - Артём Стрижов (Магнитогорск)

3 место - Илья Биляров (Тольятти)



F-2С, младшая возрастная группа (10-13 лет)

1 место - Иван Кочкуров, Денис Силантьев (Самарская область)

2 место - Егор Скворцов (Самарская область)

3 место - Иван Чернышев, Елизар Беляков (Саров)



Модели-полукопии F-4В: (10-13 лет):

1 место - Владислав Юдки (Орехово-Зуево)

2 место - Кирилл Аринкин (Саров)

3 место - Илья Прокопенко (Орехово-Зуево)



F-2A, старшая возрастная группа (14-18 лет):

1 место - Илья Чернышов (Саров)

2 место - Алексей Феоктистов (Самара)

3 место - Артём Чичеров (Самарская область)



F-2В, старшая возрастная группа (14-18 лет):

1 место - Александр Гунин (Самарская область)

2 место - Алексей Демаков (Тольятти)

3 место - Максим Слаутин (Трехгорный)



F-2С, старшая возрастная группа (14-18 лет):

1 место - Никита Трепов, Никита Зирюкин (Оренбург)

2 место - Александр Веселов, Илья Чернышов (Саров)

3 место - Илья Ганин, Илья Третьяк (Саров)



Модели-полукопии F-4В (14-18 лет):

1 место - Данил Яковлев (Магнитогорск)

2 место - Тимофей Шулепов (Кировская область)

3 место - Александр Веселов (Саров)

Фото: администрация Самары