В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде для добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Учения были организованы Центром поиска пропавших людей Самарской области в рамках проекта «Будь с нами», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов. В их открытии принял участие министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.



Всего за два дня в учениях приняли участие 120 добровольцев-поисковиков. Под руководством опытных инструкторов они изучили все направления деятельности отряда – беспилотная авиация, поиск на воде, радиосвязь, техника на поисково-спасательных работах, обучение первой помощи, кинология, картография и др.



Особенностью первого дня обучения стала имитация экстренной ситуации. В лесу прозвучал хлопок и пошел дым, после чего поисковики увидели на поляне девушку с ожогами и раной руки — все это реалистичный грим. Добровольцам предстояло определить состояние пострадавшей, оказать доврачебную помощь и обеспечить эвакуацию до машины «Скорой помощи». Таким наглядным образом была продемонстрирована необходимость навыков оказания первой помощи пострадавшим.



Принять участие в таких учениях, как и во всех обучающих мероприятиях Центра поиска пропавших людей Самарской области, а главное, в самих поисках может каждый житель Самары и области старше 18 лет. Ближайшая ознакомительная встреча для всех, кто хочет участвовать в поисковом добровольчестве, пройдет 25 сентября в Центре поиска пропавших людей Самарской области (г. Самара, ул. Шостаковича 7, офис 18). Начало в 19:00. Предварительная регистрация доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/u/668fc6483e9d0803ebb2b4a2/.

Фото: администрация Самары