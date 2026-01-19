Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной

Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной.

"Пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. <...> Теперь Полина может заезжать", — сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.

Долина вывезла вещи из квартиры только 8 января. На следующий день Лурье осмотрела жилплощадь, но не смогла подписать акт приема-передачи: представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями. Сама артистка, предположительно, отдыхает в ОАЭ.

В итоге покупательница обратилась в ФССП, которая постановила принудительно выселить Долину 19 января, если она сама не передаст ключи до этого срока.

Фото: freepik.com