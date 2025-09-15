Я нашел ошибку
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»

15 сентября 2025 17:25
119
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.

На Крымской площади – территории, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ранее - «Жильё и городская среда»), – состоялось заключительное мероприятие областной акции «Самарская область – наш дом!». Гостей поприветствовал глава города Самара Иван Носков, участник Комитета «Самара – 450» Владимир Викулин и директор школы № 174 Рафаэль Файрушин.

«Огромная благодарность всем жителям, которые выступают с инициативами, голосуют за проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», принимают участие в проекте «Народный бюджет». Тем, кто не просто критикует, но и предлагает свое видение того, как решить конкретную проблему. Вы все внесли вклад в преображение своего района, а значит, и в преображение всего города. Потому что район не может существовать сам по себе, все мы – жители большого красивого города Самара!» – сказал глава города Самара Иван Носков.

Во время мероприятия отметили активных жителей Железнодорожного района, участвующих в благоустройстве общественных пространств и дворов, вопросах содержания своих домов и т.д. Так, Памятный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» вручили Наталье Левченко, Наталии Ореховой, Наталье Чурадаевой; Людмила Овчинникова получила Благодарственное письмо главы городского округа Самара, а Кристина Колмогорова – Благодарственное письмо главы Железнодорожного района. 

«Общественная деятельность для меня – это, прежде всего, забота о своем районе и о городе, в котором все мы живем. Это способ самовыражения, возможность расширить свой кругозор, пообщаться с соседями. Очень радостно видеть, как благодаря нашим усилиям и дружной команде единомышленников в Самаре ежегодно появляются новые общественные пространства, парки, скверы, обновляются уже существующие значимые для жителей территории. Когда видишь результат своего труда, хочется сделать для города ещё больше!» – поделилась активная жительница Самары Наталья Чурадаева.

Для гостей мероприятия подготовили праздничную программу с выступлением творческих коллективов, конкурсами и викторинами. Все желающие могли принять участие в тестировании комплекса «Готов к труду и обороне», присоединиться к мастер-классам и акции «Письмо солдату». 

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

