В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»

119

На Крымской площади – территории, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ранее - «Жильё и городская среда»), – состоялось заключительное мероприятие областной акции «Самарская область – наш дом!». Гостей поприветствовал глава города Самара Иван Носков, участник Комитета «Самара – 450» Владимир Викулин и директор школы № 174 Рафаэль Файрушин.



«Огромная благодарность всем жителям, которые выступают с инициативами, голосуют за проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», принимают участие в проекте «Народный бюджет». Тем, кто не просто критикует, но и предлагает свое видение того, как решить конкретную проблему. Вы все внесли вклад в преображение своего района, а значит, и в преображение всего города. Потому что район не может существовать сам по себе, все мы – жители большого красивого города Самара!» – сказал глава города Самара Иван Носков.



Во время мероприятия отметили активных жителей Железнодорожного района, участвующих в благоустройстве общественных пространств и дворов, вопросах содержания своих домов и т.д. Так, Памятный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» вручили Наталье Левченко, Наталии Ореховой, Наталье Чурадаевой; Людмила Овчинникова получила Благодарственное письмо главы городского округа Самара, а Кристина Колмогорова – Благодарственное письмо главы Железнодорожного района.



«Общественная деятельность для меня – это, прежде всего, забота о своем районе и о городе, в котором все мы живем. Это способ самовыражения, возможность расширить свой кругозор, пообщаться с соседями. Очень радостно видеть, как благодаря нашим усилиям и дружной команде единомышленников в Самаре ежегодно появляются новые общественные пространства, парки, скверы, обновляются уже существующие значимые для жителей территории. Когда видишь результат своего труда, хочется сделать для города ещё больше!» – поделилась активная жительница Самары Наталья Чурадаева.



Для гостей мероприятия подготовили праздничную программу с выступлением творческих коллективов, конкурсами и викторинами. Все желающие могли принять участие в тестировании комплекса «Готов к труду и обороне», присоединиться к мастер-классам и акции «Письмо солдату».

Фото: администрация Самары