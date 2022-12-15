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В Самаре завершил работу IV Форум по цифровой дипломатии

15 декабря 2022 12:36
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В Самаре завершил работу IV Форум по цифровой дипломатии

Завершил свою работу IV Форум по цифровой дипломатии, организованный Самарской региональной общественной организацией «Мир Молодежи» совместно с Правительством Самарской области и при финансовой поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

В этом году форум проходил несколько дней и собрал почти 50 участников. Наш регион посетили гости из Армении, Беларуси, Гвинеи-Бисау, Индии, Испании, Казахстана, Катара, Перу, Румынии, Сербии, Таджикистаа, Туркменистана, Узбекистана, ЮАР. Также участие приняли представители российских городов, в том числе Донецка.

В течение нескольких дней, в рамках панельных дискуссий, участники обсуждали ключевую тему «Патриотизм в цифровой среде». Всего состоялось 5 панельных дискуссий и 2 открытые лекции. С участниками пообщались, как в очном, так и в видеоформате 25 известных экспертов. Напутствие Максута Шадаева форумчанам зачитал заместитель Председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, к участникам обратились директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин, руководитель управления международного сотрудничества Департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Ольга Зеленкина и другие.

«Благодаря оперативно принятым мерам поддержки как на уровне Минцифры РФ, так и на региональном уровне и личному участию в этом вопросе Губернатора Дмитрия Азарова, нам удалось избежать большого оттока кадров, в том числе и после объявления частичной мобилизации. Но что особенно приятно, несмотря на все происходящие события, у нас есть такие ИТ-специалисты, которые принципиально не собирались покидать страну, понимая, что там, за границей, у них не будет таких привлекательных условий, как здесь. И таких специалистов не мало. Почти 100% топ-менеджеров самарских ИТ-компаний никуда не релоцировались. Тем самым они показали отличный позитивный пример своим подчиненным, сохранив коллектив», – сообщил Константин Пресняков в ходе пленарного выступления на тему патриотизма в ИТ-сфере.

Эксперты вместе с участниками форума также постарались ответить на вопросы, касающиеся влияния цифровой трансформации на патриотические тенденции, патриотизма в цифровом развитии, цифрового суверенитета, национальной идентичности. Также обсудили различные способы привлечения молодого поколения в российские компании посредством цифрового просвещения: каким образом производить подготовку новых кадров, что можно предпринять для воспитания патриотизма школьников.

«Мы надеемся, что все накопленные знания в ходе проведения форума перетекут в правила поведения для нашей молодежи или для людей более старшего возраста. Эти знания станут базовыми в новом цифровом экстерриториальном мире и позволят нам считать общественную дипломатию не только традиционным видом взаимодействия людей по разные стороны границ, но и новым мировым технологическим символом», – резюмировал итоги форума Дмитрий Камынин.

Участники форума отметили, что обрели в Самаре новых друзей, расширили свой кругозор и глубоко погрузились в тему цифровой дипломатии.

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