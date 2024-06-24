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В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области

24 июня 2024 14:18
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В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области

Во внутригородских районах Самары открылись пункты приема обращений жителей к ВРИО губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву. Время работы общественных приемных – ежедневно с 09:00 до 18:00. Сегодня пункты принимают обращения с 12:00.

Ранее такое поручение дал Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания. Все обращения органы власти будут фиксировать и отрабатывать.

Самарцев принимают в Управлении по работе с обращениями граждан по адресу ул. Красноармейская, 17. Кроме того, пункты приема заявлений жителей работают в каждом районе областного центра.

Перечень адресов пунктов размещен на сайте Администрации Самары.

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