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В Самаре запустили опрос среди посетителей пляжей

20 июля 2025 18:46
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В Самаре запустили опрос среди посетителей пляжей

Об этом в своем телеграм-канале пишет глава Самары Иван Носков:

"Сейчас это самое популярное место в Самаре, а учитывая, что возвращается большая жара до 33 градусов, будет ещё популярнее.

Уже говорил, что с этого года официальные пляжи вернули городу, приступили к обновлению, закупили и установили первую партию пляжного оборудования. Сейчас формируем программу развития самарских пляжей, вместе с волонтерами запустили опрос среди непосредственно посетителей пляжей. Они предлагают ответить на несколько вопросов, которые касаются как наполнения, так и доступности пляжей для самарцев и их гостей. Прошу ребят не игнорировать, во-первых, они стараются для всего города (города-курорта, если точнее), во-вторых - ваши ответы будут учитываться при формировании программы и плана мероприятий". 

Онлайн опрос можно пройти здесь https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/536482/

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