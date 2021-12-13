В Самаре запустилась соцсеть для моментальных свиданий

157

В Самаре заработала соцсеть SkyLovе, с помощью которой пользователи могут устраивать совместные поездки, занятия спортом и свидания. По словам разработчиков, на платформе за пару минут можно разместить объявление о встрече и предложить другим людям на неё откликнуться.

Приглашения могут быть любыми — поход в кафе, кино, прогулка по парку или даже путешествие. Пользователь, который создал событие, получает заявки от желающих составить компанию и выбирает того, кто ему симпатичен. Алгоритм соцсети соединяет людей по указанным ими в анкетах интересам.

«Все устали от бесконечных свайпов и ни к чему не ведущих переписок в дейтинг-сервисах, — говорит представитель SkyLovе, директор по маркетингу проекта Иван Харитонов. — Наша платформа станет местом встречи для тех, кто ищет друзей по интересам, партнера для путешествий или любовь. Для тех, кто действительно хочет общаться офлайн, у нас есть простой функционал — лента событий, которую создают сами пользователи».

В следующем году в соцсети появится возможность организовывать встречи для небольших групп людей. Сейчас в сервисе есть групповые чаты по интересам, в которых можно познакомиться с пользователями со схожими увлечениями.

При желании в чатах можно поделиться с другим юзером точной геопозицией, чтобы быстро найти человека на встрече. «Если вы создаете событие сами, то просто выбираете место, время и формат встречи. Затем получаете заявки от желающих составить вам компанию. Остаётся только выбрать того, кто вам симпатичен, и познакомиться в реальности», — рассказывает Иван Харитонов.

По его словам, на создание приложения и сайта соцсети ушло три года. Инвесторов и сумму вложений представители компании не раскрывают.

Стартап зарабатывает на подписках и встроенных покупках. В данный момент реклама в сервисе отсутствует. Сейчас приложение доступно для iOS и Android устройств, также есть версия для ПК.

Фото pixabay.com



