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По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города.
В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города
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В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города

2 сентября 2022 17:17
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По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города.

По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города. В честь 436-летия областной столицы самарцев и гостей ждет насыщенная программа. Запланировано проведение порядка 150 мероприятий.

Праздничные программы развернутся на дворовых и общественных территориях, в парках и скверах, на площадях и набережной. День города будет наполнен яркими событиями, выступлениями звезд, разнообразными фестивалями - каждый сможет выбрать мероприятие по душе. Напомним, что сохранение исторических традиций города, его культурного и духовного наследия, воспитание у населения любви к родному городу, сохранение и развитие культурно-патриотических ценностей, среди которых - любовь к родным местам, родному языку, уважение к традициям и обычаям своего народа, стремление к укреплению чести и достоинства Отечества – являются основными задачами празднования дня рождения Самары.

Районные программы, посвященные Дню города, будут проходить в течение сентября. Во внутригородских районах запланированы выступления творческих коллективов, конкурсы, спортивные состязания, выставки и другие мероприятия. В рамках празднования Дня города будут задействованы, в том числе, общественные и дворовые территории, которые преобразились по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, и пространства, благоустроенные в рамках Губернаторского проекта «СОдействие».

С 1 по 11 сентября ко Дню города организованы бесплатные экскурсии. Вместе с экскурсоводами самарцы смогут проследить сквозь века историю города и разгадать тайны старых улиц. Подробнее здесь

4 сентября в 18.00 в летнем театре Струковского сада московская группа ViVA представит для зрителей новую интерактивную уникальную программу «Музыкально-поэтический диалог в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой». Творческий вечер, в котором прозвучат легендарные песни на стихи поэтов, пройдет в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова.

С 2013 года по инициативе Дмитрия Азарова, который тогда был мэром Самары, праздничные мероприятия, посвященные Дню города, проводятся в течение нескольких дней и включают джазовые фестивали, концерты классической музыки, выступления эстрадных артистов.

«Каждая программа находит свою публику. Конечно, эта традиция продолжается. Очень важно, как это и положено в День города, - помнить, знать, любить свою историю, гордиться достижения, сохранять духовные, культурные ценности и традиции», - отметила заместитель руководителя департамента культуры и молодежной политики Администрации Самары Евгения Мищенко.

9 сентября

С 17.30 в амфитеатре склона площади Славы пройдет фестиваль «Самара OPEN JAZZ» к 100-летию российского джаза и 60-летию джаза в Самаре. Фестивальную программу начнут самарские коллективы – Самарский джазовый оркестр, ансамбль джазовой студии «Движение», Дмитрий Болдырь&Ocean Jazz Band, Jazz life orchestra Самарского государственного института культуры, – а продолжат ведущие джазовые музыканты России – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг&Eilenkrig Crew.

10 сентября

В 18.00 в амфитеатре склона площади Славы - концерт классической музыки с участием звезд оперной сцены Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева, симфонического оркестра Самарской филармонии (дирижер – Михаил Щербаков). Прозвучат классические арии, дуэты и симфонические произведения.

«В этот день для самарцев подготовили замечательную творческую программу. Частью ее станет уникальное событие - концерт академического симфонического оркестра с участием двух звезд - выдающихся оперных певцов. Сопрано - Аида Гарифуллина и тенор - Алексей Татаринцев. Они будут исполнять шедевры мировой классики. Прозвучат произведения как русских композиторов, так и зарубежных. Мы всех приглашаем на этот праздник», - отметил дирижер Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков.

11 сентября

На территории набережной пройдут спортивные и творческие программы: фестиваль фитнеса, выставка «Сделано в Самаре», квест «Народы Поволжья: культура, традиции, обычаи».

С 17.00 на площади Куйбышева состоится патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». На сцену выйдут знаменитые эстрадные исполнители, в числе которых Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ». После завершения концерта небо над Самарой озарит праздничный фейерверк, который станет завершающим аккордом торжеств в честь Дня города.

«Стало доброй традицией, что День города превращается в музыкальный праздник. Один вечер джаза, другой - классики, третий - эстрады. Это всегда вызывает огромный интерес публики. Сейчас непростое время, но нас всех объединяет любовь к нашему любимому городу, и мы должны быть вместе», - отметил председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт.

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