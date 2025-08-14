В Самаре закрыли один из самых популярных пляжей

188

В четверг, 14 августа, пляж в центре Самары оказался закрыт. Участок зоны отдыха от Красноармейского спуска до улицы Вилоновской огорожен фан-барьерами.

На набережной и пляже уже появились металлические конструкции из труб, на песке построены концентрические декорации, лежат деревянные бруски и бетонные плиты. Рабочих, однако, на огороженной территории не наблюдается. Баннеры гласят, что ведется подготовка к одному из самых интересных мероприятий этого лета: «Волга Фест 2025. ОСТОРОЖНО! ИДЁТ МОНТАЖ! Ждём на фестивале 22–24 августа».

В этом году тема ВолгаФеста — «Город-курорт».

«ВолгаФесту — 10 лет! А это значит, что уже десять лет мы встречаемся на набережной любимой реки, чтобы наслаждаться 1001 способом жизни в городе-курорте. На старой набережной можно будет стать гостем за бесконечным столом, прогуляться по песчаным галереям, отыскать счастье в якорном театре, принять участие в сумасшедшем турнире и спеть караоке всем пляжем. А еще — отправиться на остров и погрузиться в магический синтез природы, мифов и архитектуры», — описывают предстоящее событие организаторы, пишет 63.ру.