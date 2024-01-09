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В Самаре за праздники вывезли более 28 тысяч тонн снега

9 января 2024 16:59
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В ходе оперативного совещания облправительства был рассмотрен вопрос о ликвидации последствий снегопадов в новогодние праздники.

В ходе оперативного совещания областного Правительства, которое 9 января провел губернатор Дмитрий Азаров, был рассмотрен вопрос о ликвидации последствий снегопадов в новогодние праздники. В начале праздничной недели в области ухудшились погодные условия, поэтому особые усилия были сконцентрированы на уборке снега. 

Как сообщил руководитель областного министерства транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, с 30 декабря по 9 января все автомобильные дороги регионального значения находились в проезжем состоянии. В связи с сильным снегом, метелью, гололедицей по требованию ГИБДД на территории области 2-3 января вводилось  ограничение движения маршрутного пассажирского транспорта. В отношении дорог федерального значения также вводились временные ограничения на движение большегрузных, а также маршрутных транспортных средств 2-4 января. 

Погодные условия повлияли и на речные перевозки. За праздничные дни по маршруту Самара-Рождествено выполнено 112 рейсов речного транспорта, перевезено 3238 человек.  С 1 по 4 января перевозка осуществлялась с использованием теплохода типа «Ом» в сопровождении ледокола. Далее, в связи с понижением температуры воздуха, активной фазой ледостава на Волге перевозки были приостановлены. 7 января началась работа судов на воздушной подушке, перевезено 612 человек, выполнено 86 рейсов.

В Самаре 1 января выпало 45% от месячной нормы снега, а высота снежного покрова составила 42 см. В этот период с автомобильных дорог города Самары, с региональных дорог на спецполигон было вывезено 9656 тонн снега. В течение недели в зависимости от погодных условий на региональные дороги ежедневно выходили от 130 до 369 единиц техники. 

В Самаре все коммунальные службы работали в круглосуточном режиме, об этом доложила глава города Елена Лапушкина. Все трассы, где ходит общественный транспорт и располагаются социальные объекты, были расчищены в первую очередь. На сегодняшний день остаются жалобы на расчистку внутриквартальных дорог. По словам главы города, обращения адресно отрабатываются с главами внутригородских районов. Вывоз снега продолжается. Всего за праздничные дни в Самаре вывезли более 28 тысяч тонн снега. Елена Лапушкина также отметила, что устранены замечания, которые в период праздников были по вывозу ТБО по трем контейнерным площадкам. Она обратила внимание на необходимость обеспечивать свободный проезд мусоровозов к контейнерным площадкам, поскольку зачастую они не могут подъехать к контейнерам из-за припаркованного автотранспорта.

По информации главы Тольятти Николая Ренца, количество техники, работающей на дорогах Автограда, серьезно увеличили. В начале этого года на расчистку дорог вышло в два раза больше техники, чем в прошлом. К уборке снега привлечены дополнительно пять субподрядчиков. 

Как отметил Иван Пивкин, оценка состояния дорог со стороны ГИБДД формируется в том числе исходя из количества ДТП, и в областной минтранс из ведомства в связи с этим поступил ряд замечаний. 

Дмитрий Азаров поручил передать эту информацию в муниципалитеты. «Она должна быть у главы города для отработки этих замечаний, для принятия оперативных решений», - подчеркнул он.

 

Фото:   Юлия Рубцова

 

Теги: Самара

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