В Самаре юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили ветерану, труженику тыла Марии Кирдищевой

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29 марта глава города Самара Иван Носков вместе с главой Октябрьского района Сергеем Радько навестили ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла Марию Кирдищеву. Иван Носков вручил Марии Ивановне юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».



Марии Кирдищевой 94 года, когда началась война, она окончила только второй класс. Местность, в которой девочка жила с семьей, находилась в оккупации. Десятилетним ребенком Мария прятала в обувь и передавала записки, выполняя партизанские задания. Вместе с другими ребятами она ухаживала за ранеными, стирала повязки, собирала ягоды в лесу и подкармливала бойцов Красной армии.



После окончания войны и завершения учебы в десятом классе девушка поступила в Московский Институт Инженеров Землеустройства, а затем по распределению была направлена в Куйбышев. Мария Ивановна долгие годы работала в Институте «ВолгоГипрозем», который занимался выявлением и отбором земель, пригодных для сельскохозяйственного освоения. Успешная карьера не помешала ей построить семью и сейчас у ветерана есть дочь, внук и внучка и даже правнук. Мария Ивановна была удостоена медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и «Ветеран Труда». Теперь перечень ее наград пополнила и юбилейная медаль к 80-летней годовщине Великой Победы.

Фото: администрация Самары