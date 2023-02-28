В Самаре взяли под охрану памятник истории и культуры народов РФ на улице Маяковского

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В столице губернии утвердили новый предмет охраны объекта культурного наследия (ОКН). Им стал памятник истории и культуры народов Российской Федерации - старинный дом, расположенный по адресу ул. Маяковского, 42. В реестре УГООКН он значится как «Дом, в котором помещалось в 1906 – 1912 гг. Правление потребобщества, являвшееся центром легальной работы Самарской большевистской организации в годы реакции».

В документах указывается, что предметом охраны являются само здание, а также элементы декора. У этого дома бревенчатые стены, покрытые тесом, а также угловые пилястры с ромбами, которые также планируется защитить от времени.

Историками подтверждено, что в ноябре 1910 года по инициативе самарских большевиков было организовано Второе потребительское общество которое открыло небольшую лавку в доме неподалёку. Под прикрытием торговой деятельности большевики занимались партийной работой, распространяли революционную литературу и проводили встречи. Председателем правления Потребительского общества был Александр Буянов. В конце 1911 года оно переехало в более просторное помещение по адресу Ульяновская, 47 (дом до наших дней не сохранился), пишет ГТРК Самара.

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