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В Самаре взяли под охрану памятник Феликсу Дзержинскому

10 февраля 2023 13:54
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В Самаре взяли под охрану памятник Феликсу Дзержинскому

Управление госохраны объектов культурного наследия региона утвердила охранные обязательства памятника на площади Дзержинского. Подписан соответствующий приказ.

Из документа следует, что предметом охраны ОКН стали: парадный лестничный подъем, площадка из красных гранитных плит, постамент из девяти блоков и чугунный бюст, покрытый черным лаком. А также композиция произведения монументального искусства: скульптурный портретный бюст Феликса Эдмундовича Дзержинского – в шинели с поднятым воротником, накинутым на правое плечо.

А недавно в областной столице установили охранные обязательства старинного дома в стиле неоренессанса, где находится горадминистрация.

Собственника объекта обязуют поддерживать дом в надлежащем техническом состоянии, сохранять исторический облик здания, пишет Сова.

Фото: Яндекс-карты

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