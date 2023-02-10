В Самаре взяли под охрану памятник Феликсу Дзержинскому

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Управление госохраны объектов культурного наследия региона утвердила охранные обязательства памятника на площади Дзержинского. Подписан соответствующий приказ.

Из документа следует, что предметом охраны ОКН стали: парадный лестничный подъем, площадка из красных гранитных плит, постамент из девяти блоков и чугунный бюст, покрытый черным лаком. А также композиция произведения монументального искусства: скульптурный портретный бюст Феликса Эдмундовича Дзержинского – в шинели с поднятым воротником, накинутым на правое плечо.



А недавно в областной столице установили охранные обязательства старинного дома в стиле неоренессанса, где находится горадминистрация.



Собственника объекта обязуют поддерживать дом в надлежащем техническом состоянии, сохранять исторический облик здания, пишет Сова.

Фото: Яндекс-карты