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В Самаре выявлены нарушения в деятельности подрядчика, ремонтировавшего детский сад

21 ноября 2022 11:59
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В Самаре выявлены нарушения в деятельности подрядчика, ремонтировавшего детский сад

Прокуратурой Промышленного района г. Самары в ходе сопровождения реализации национального проекта «Демография» при выполнении строительно-монтажных работ по ремонту детского сада выявлены нарушения в действиях подрядной организации ООО «Реформинг-центр».

Установлено, что условиями муниципального контракта, заключенного в июне 2022 года между департаментом градостроительства городского округа Самара и ООО «Реформинг – центр», предусмотрена обязанность подрядчика   уведомлять заказчика о необходимости приемки результата работ, выполненных согласно графику, а также подготовка результатов работ к сдаче заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Согласно информации, поступившей из департамента градостроительства городского округа Самара, по окончании выполнения этапов работ, определенных графиком, обязательства со стороны подрядчика не исполнены, что повлекло задержку выполнения и приемки работ.

Прокуратурой района в адрес директора ООО «Реформинг-центр» внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения фактически устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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