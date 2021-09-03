Я нашел ошибку
Главные новости:
Шоу студентов было посвящено Году науки и технологий. Именно поэтому было введено новое конкурсное направление - научный слэм.
В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021
В Самарской области примут дополнительные меры по борьбе с пожарами.
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по обеспечению пожарной безопасности
В Новокуйбышевске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию мужского профессионального волейбола в регионе и клуба «Нова».
Дмитрий Азаров: «Волейбольная «Нова» - клуб, которым гордится самарский регион»
Воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Дмитрию Азарову и Александру Хинтшейну свои наработки.
Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона
Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (82-49-44), второй идет команда Великобритании (37-31-38).
Российская сборная установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпийских играх
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области до конца ночи сохранится гроза, сильный дождь
Большинство школьных автобусов направят в отдаленные сельские поселения.
По поручению Путина губерния получит 20 новых машин скорой помощи и 55 школьных автобусов
Для горожан на ярмарке представлен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включающий сельхозпродукцию от производителей.   
В Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского работает муниципальная ярмарка нового формата
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021

3 сентября 2021 21:59
17
Шоу студентов было посвящено Году науки и технологий. Именно поэтому было введено новое конкурсное направление - научный слэм.

3 сентября в Самаре состоялся концерт, в котором приняли участие победители Российской студенческой весны 2021 из 12 регионов страны. 

Гастрольный тур был организован Российским союзом молодежи совместно с платформой «Россия – страна возможностей», которая объединяет самые передовые проекты в области развития кадрового потенциала под патронатом Президента России Владимира Путина, и Московским Политехническим университетом.

Его участники уже побывали в Казани и Ульяновской области, впереди выступления в Ставропольском крае, а завершится тур в городе Судак на фестивале «Таврида. ART».

Шоу студентов было посвящено Году науки и технологий. Именно поэтому было введено новое конкурсное направление - научный слэм. Помимо этого, участники продемонстрировали свои таланты в театральном, танцевальном, инструментальном искусстве, вокале, фото и видео.

Их приветствовали сверстники, которые собрались в зале, а также Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Дмитрий Азаров подчеркнул важность того, что юбилейная тридцатая студвесна пройдет на самарской земле, там, где она зародилась.

«В апреле месяце мы получили здесь огромный заряд позитива, энергии от того, как выступали наши команды. Я уверен, что сегодня, в рамках этого гастрольного тура, победители российской студвесны готовы подарить нам счастье вновь, - отметил глава региона. - Павел Павлович, хочу вас поблагодарить за поддержку нашей заявки, за гастрольный тур Студвесны и взять на себя обязательство, что мы Студвесну на самарской земле проведем ярко и красиво».

Он обратил внимание на то, что платформа «Россия - страна возможностей» выполняет особенную роль по запуску креативных проектов и зачастую предоставляет молодым людям путевку в жизнь.

Павел Красноруцкий выразил надежду, что самарские студенты окажут поддержку участникам гастрольного тура и сами будут принимать участие в творческой жизни студентов.

«Сегодня Самара принимает гастрольный тур Студвесны. Этот город неразрывно связан с историей фестиваля: здесь всё начиналось, и именно в Самаре мы проведем финал юбилейной тридцатой Российской студенческой весны. Уверен, что это даёт особую энергетику артистам и вдохновит их подарить зрителям самые яркие эмоции. Юбилейный фестиваль встречает не просто как программа поддержки студенческого творчества. Теперь Студвесна — это целое семейство проектов для школьников, студентов СПО, студентов вузов и работающей молодежи. У каждой возрастной группы это будет своя площадка для творчества и специализированный образовательный контент. Неизменными остаются только главные смыслы - молодость, свобода творчества, искренние эмоции и дружеская атмосфера, - сказал Павел Красноруцкий. - Не могу не сказать слова благодарности в адрес Дмитрия Игоревича за то отношение к творчеству, которое видит и Российский союз молодежи, и видите вы. Не было еще ни одного фестиваля, который не был бы поддержан Дмитрием Игоревичем». 

В ходе концерта прозвучали слова благодарности тем, кто стоял у истоков студенческой весны и активно поддерживал развитие студенческого творчества.

«Очень рад, что наш проект развивается, что через 30 лет он возвращается к нам в Самару, и что, наконец, реализована наша старая идея о проведении всероссийского тура лауреатов. Спасибо тем, кто довел эту идею до конца, и от лица ветеранов студенческого движения хочу сказать, что мы всегда поддержим молодых лауреатов, их становление в творчестве», - отметил один из инициаторов и родоначальников Российской студенческой весны Дмитрий Ефремов.

«Мы можем сделать так, чтобы фестиваль вышел на улицы города и стал действительно общегородским праздником. Рассчитываю на вашу поддержку», - отметил в заключение Дмитрий Азаров, обращаясь к ребятам.

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре открыта мемориальная доска в честь фронтовиков Ивана Матюхина и Степана Жестакова.
03 сентября 2021, 14:33
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
В Самаре открыта мемориальная доска в честь фронтовиков Ивана Матюхина и Степана Жестакова. Общество
272
Сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения каждого коллектива оставят в сердцах  зрителя красоту и величие народных песен и танцев Поволжья и Урала.
02 сентября 2021, 17:27
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
Сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения каждого коллектива оставят в сердцах  зрителя красоту и величие народных песен и... Культура
687
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
02 сентября 2021, 12:43
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
Мероприятие приурочено ко Дню окончания Второй мировой войны и 80-летию с момента присвоения Самаре-Куйбышеву статуса «запасной столицы». Культура
593
В центре внимания
Воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Дмитрию Азарову и Александру Хинтшейну свои наработки.
3 сентября 2021  20:38
Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона
109
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
342
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
3 сентября 2021  13:44
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
308
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 сентября 2021  13:05
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
353
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
3 сентября 2021  11:48
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
341
Весь список