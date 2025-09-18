Я нашел ошибку
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
в Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
В Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых

18 сентября 2025 11:48
77
в Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых

Аналитики Авито изучили продажи ретро-техники на платформе. Оказалось, что она снова в моде: продажи виниловых проигрывателей в Самаре выросли на 16%, MP3-плееров — на 15%, а магнитофонов — на 13%. Также на платформе Авито активно покупают телефоны-раскладушки, игровые приставки и прочий раритет. 

В последние годы в обществе активно развивается тренд на ретро и винтаж. В моде и дизайне интерьеров заметно возвращение к эстетике прошлых десятилетий — винтажная одежда, мебель и аксессуары находят своих поклонников среди молодежи и коллекционеров. Также популярность набирает хобби по реставрации и восстановлению старой мебели и техники. Параллельно растет интерес к классическим гаджетам — кассетным плеерам, виниловым проигрывателям и культовым моделям игровых приставок и мобильных телефонов, которые ценятся как ярким символы того времени. Также драйвером этой тенденции является осознанное потребление: все больше людей выбирают вещи из ресейла, чтобы сократить перепотребление и уменьшить углеродный след.

Плееры и магнитофоны

Современные аудиоустройства давно заменили плееры и магнитолы, однако за последний год интерес к последним вырос. Так, MP3-плееры летом 2025 года стали на Авито покупать чаще на 15% чем в аналогичном периоде прошлого года. Продажи iPod от Apple выросли на 28%, а обычных CD-плееров из нулевых — на 23%. В среднем их покупали за 6 000 рублей. Вероятно, у людей все чаще просыпается желание поностальгировать и прогуляться по улице с плеером и в проводных наушников без смартфона.

Также растет интерес к виниловым проигрывателям на Авито — за год их стали покупать чаще на 16%. В среднем они обходились в 13 000 рублей. Современные артисты тоже активно выпускают виниловые пластинки, поэтому можно предположить, что такие проигрыватели еще очень долго будут в моде. Кроме того, на 13% выросли продажи магнитофонов на Авито, их средняя цена составила 5 000 рублей. 

Фотоаппараты и приставки

Летом 2025 года в сравнении с прошлым летом на Авито также выросли продажи игровых ретро-приставок — на 8%. Консоли Nintendo стали покупать чаще на 158%, средняя цена составила 19 000 рублей. А продажи легендарной Dendy на Авито увеличились на 26%. Их в среднем покупали за 2 000 рублей. Заметный рост интереса может быть связан с тем, что ретро-приставки часто покупают в качестве элементов интерьера или просто для коллекции. На Авито активно берут оригинальные устройства в хорошем состоянии, в том числе «с рук».

Также на 6% выросли продажи пленочных фотоаппаратов — их тоже берут как в качестве предмета интерьера, так и для того, чтобы развивать свое творческое хобби. При этом сегодня нередко на пленку делают и коммерческие съемки. Наибольшей популярностью пользуются камеры Fujifilm — их стали покупать чаще на 70%, в среднем они обходились в 7 000 рублей. А продажи Polaroid выросли на 53%, в среднем они стоили 2 000 рублей.

Телефоны-раскладушки

Неотъемлемая часть эпохи Y2K, которая так популярна сегодня — мобильники-раскладушки. Среди них наибольшим спросом пользовался символ роскоши из нулевых — Constellation Ayxta от Vertu. Продажи этой модели выросли на 71%. Такие телефоны покупали в среднем за 24 000 рублей. Также на 27% чаще стали покупать когда-то популярный Samsung C3520, в среднем за 3 000 рублей. И на 13% выросли продажи Nokia 6131 на Авито. Их средняя цена летом 2025 года составила 2 000 рублей. 

Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
621
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
319
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
967
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
411
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
550
