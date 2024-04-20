В Самаре вырос спрос на ремонт китайских смартфонов

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Спрос на ремонт увеличивается пропорционально общему спросу на мобильные устройства китайских марок.

В апреле 2024 года спрос на ремонт мобильных телефонов увеличился на 21% по сравнению с апрелем 2023 года, согласно данным Авито Услуг. Отдельно на смартфоны китайского производства спрос увеличился на 112%.

Аналитики Авито Услуг выяснили, какие китайские смартфоны самарцы чаще всего сдают в сервис-центры и частным мастерам и в каких городах больше всего интерес к ремонту телефонов.

Самые часто ремонтируемые марки — Xiaomi, Honor, Huawei

В топ-5 почти с одинаковыми показателями между собой делят Xiaomi, Honor, Huawei, realme, Tecno. Девайсы китайских производителей популярны у самарцев: они производительные, по качеству не уступают аналогам, но привлекательнее по цене и не имеют проблем с гарантийным обслуживанием. Поскольку большинство покупателей отдают предпочтение телефонам этих марок, очевидно, что и ремонтируют их чаще, чем гаджеты от других производителей. Сложившийся тренд отражает и изменение доли спроса на ремонт китайских смартфонов: она выросла с 22% в прошлом апреле до 38% в апреле текущего года.

Александр Семочкин, руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на Авито Услугах:

«Сейчас мы видим изменение поведенческих паттернов владельцев мобильной техники. Самые современные флагманские телефоны служат дольше своих предшественников. Если раньше телефон отдавали на запчасти через 2-3 года, то сейчас его ремонтируют. С некоторыми марками сложилась уникальная для рынка ситуация: многие потребители до сих пор используют старые смартфоны до 2019 года выпуска, чтобы пользоваться Google-сервисами»

Предложение спешит за спросом

По итогам марта 2024 года количество предложений по ремонту китайских мобильных телефонов в Самаре в целом выросло на 103% за последний год. Исполнителю чувствуют ситуацию на рынке и выходят с новыми предложениями.