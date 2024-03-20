В Самаре вырос спрос на праздники

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Рынок организаторов праздников и мероприятий в Самаре на Авито Услугах показал рост по итогам зимы 2023-2024 года. Спрос на услуги специалистов, организующих новогодние корпоративы, празднование 14 февраля и корпоративы к гендерным праздникам по сравнению с прошлой зимой вырос более чем в два раза, предложение — на 44%. Аналитики Авито Услуг рассказали, каких специалистов заказывали в этом году жители Самары для организации праздников чаще всего и повлияло ли растущее желание устраивать праздники на цены в ивент-индустрии.

Александр Сёмочкин, руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» на «Авито Услугах»

«Кроме расширения и роста популярности событийного рынка в Самаре, этой зимой мы отдельно фиксировали рост интереса к организаторам праздников и мероприятий именно на рынке частных услуг. На нем можно быстро подобрать подходящее по запросу предложение, а стоимость услуг у частника зачастую более выгодная, чем у крупных ивент-агентств. Таким образом, наша платформа открывает новые возможности как для клиентов, так и для частных мастеров. Специалисты по мере своего развития нарабатывают постоянных клиентов и формируют положительную обратную связь о своих услугах, на что и стоит опираться при выборе исполнителя на платформе. ».

Каждый 4-й запрос на услуги по организации мероприятий касался корпоративов

Спрос на организацию корпоративов в Самаре — к новому году и гендерным праздникам — вырос на 119% по сравнению с прошлой зимой. Количество предложений от организаторов корпоративных праздников увеличилось за этот же период на 47%.

Этой зимой средняя цена на корпоратив в Самаре начиналась от 2500 рублей за одного человека. Цена могла расти в зависимости от дополнительных услуг, в которые могли входить настройка аппаратуры, подготовка и оформление помещения, кейтеринг и обслуживание, сервировка столов и тд.

Вместо офиса самарцы выбирают аренду лофта на корпоратив

Среди услуг по организации праздников в Самаре особенно заметно вырос спрос на аренду помещений. По сравнению с прошлым годом лофты, лаунжи и другие помещения для проведения корпоративов стали искать на 92% чаще. Вместе с тем за год выросла активность арендодателей помещений под мероприятия — на 45%. Средняя стоимость аренды помещения за год не изменилась и начинается от 1200 рублей за час.

Актеры и ведущие все чаще — обязательная часть праздника

В этом году больше жителей Самары искали на свои мероприятия аниматоров и ведущих. Спрос на услуги актеров вырос на 48%, а интерес к ведущим увеличился на четверть (+25%), по сравнению с прошлой зимой.

Деды Морозы и Снегурочки — самые востребованные аниматоры прошлой и этой зимой. Спрос на них в этом году был еще выше, чем в прошлом — он вырос на 22%. Предложений по услугам аниматоров и Дедов Морозов со Снегурочками стало больше на 38% и 7% соответственно в сравнении с прошлым годом.

Бьюти-специалисты тоже переориентируют ресурс под корпоративы

Спрос на бьюти-специалистов, которые наводят красоту перед корпоративом и готовы даже выехать в офис или на другую локацию заказчика, в Самаре вырос на 280%. Мастера реагируют на этот запрос и наращивают предложение: объявлений от косметологов и визажистов, которые помогают собраться на мероприятие, на платформе стало больше на 20%.

Без фото не считается: на корпоративы все чаще заказывают профессиональную съемку

Спрос на фотографов и видеографов на зимние (новый год, 14 февраля, гендерные праздники) корпоративы в Самаре вырос в 2 раза год к году. Аналогичный рост замечен в структуре предложения. Стоимость услуг специалистов начинается от 1500 рублей за час.