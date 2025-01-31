В Самаре вырос размер единовременной выплаты родителям при рождении близнецов

189

В Самаре увеличили размер единовременной выплаты родителям при рождении близнецов (двух и более детей). Теперь она составит 10 000 рублей на каждого ребенка.

Для оформления нужно обратиться в любой офис МФЦ. Необходимое условие начисления выплаты – постоянная регистрация одного из родителей и детей на территории города Самара.

Также оформление выплаты доступно на региональном портале Госуслуг по ссылке (clck.ru/35VYNB, https://gosuslugi.samregion.ru/service/6300100010000857003).

Ознакомиться со списком необходимых документов можно по ссылке (https://vk.com/opekasamara?w=wall-169050927_5617&ysclid=m6kdtp5vv121590923), а получить более подробную информацию – в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара по телефону: 8(846) 340-08-47.