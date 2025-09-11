В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда

92

8 сентября 2025 года завершились торги на выбор исполнителя, который займётся обследованием строительных конструкций и инженерных систем Самарского областного суда.

Историческое здание на пересечении улиц Куйбышева и Венцека (дом 60/3) было возведено в 1857 году и имеет статус объекта культурного наследия.

На конкурс поступило две заявки. Оба претендента предложили схожую стоимость работ, однако победителем стал участник, снизивший цену почти вдвое — до 2,11 млн рублей при начальной стоимости контракта 4,2 млн.

Согласно условиям, все работы должны быть завершены до 15 декабря 2025 года, пишет Самара-МК.