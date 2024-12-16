В Самаре выбрали лучших кадровиков страны

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Почти тысяча специалистов из 56 регионов страны приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист в области кадрового менеджмента», организованного министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 19 кадровых специалистов со всей страны приехали в Самару на торжественную церемонию награждения победителей. Для победителей конкурса была проведена экскурсия по Самаре с посещением филиала Третьяковской галереи, организована деловая программа.

Конкурс впервые в Самарской области прошел в 2016 году как региональный, а затем стал Всероссийским. В нем пять номинаций: «Трудовое законодательство и документационное обеспечение работы с персоналом», «Обеспечение занятости», «Деятельность по обеспечению организации персоналом», «Деятельность по развитию и оценке персонала», «Операционное и стратегическое управление персоналом».

«Количество участников ежегодно растет, в этом году мы побили рекорд предыдущих лет: поступило почти 1000 заявок из 56 регионов России, - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Интерес к конкурсу большой, и надеемся, что участников в следующем году станет еще больше. Почему сейчас это важно? Потому что трудовые ресурсы ограничены по всей России, работодатели ищут новые пути привлечения и удержания сотрудников».

Соревновательная часть конкурса проходила онлайн, участникам предлагалось решить тест и кейсы с актуальными задачами. Члены жюри отмечают, что специалисты подходили к вопросам с интересом и творчески.

«Ответы, которые давали участники конкурса были достаточно интересные, - отметила доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского государственного университета, член конкурсной комиссии Вера Васяйчева. – Не только участники во время конкурса совершенствуются, мы тоже профессионально растем, проверяя задания. Сложно было выбрать лучших».

Руководитель отдела подбора персонала Ирина Чемис из Кемеровской области принимала участие в конкурсе впервые. Она заняла первое место в номинации «Деятельность по обеспеченью организации персоналом».

«Представляю угольную промышленность Кузбасса, «Новую Горную Управляющую компанию», - поделилась Ирина Чемис. - Принимаю участие в конкурсе, чтобы обобщить свой опыт, попробовать свои силы в решении новых нестандартных задач, чему-то научиться у коллег. Перед нами, как и перед другими коллегами, стоит задача привлечения кадров и закрепление их на предприятии. Мы активно работаем со службой занятости, с профессиональными учебными заведениями, организовываем целевое обучение, внедряем социальные программы».

Победителями и призерами стали:

Номинация «Трудовое законодательство и документационное обеспечение работы с персоналом»

1 место — Половникова Юлия Николаевна, Иркутская область

2 место — Муртазин Фарит Рамилевич, Самарская область

3 место — Карпова Женни Олеговна, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Номинация «Обеспечение занятости»

1 место — Тимошкина Евгения Александровна, Иркутская область

2 место — Фатхуллина Альбина Камиловна, Республика Татарстан

3 место — Седелкина Ирина Григорьевна, Самарская область

Номинация «Деятельность по обеспечению организации персоналом»

1 место — Чемис Ирина Васильевна, Кемеровская область - Кузбасс

2 место — Назарова Светлана Васильевна, Пермский край

3 место — Беляева Евгения Геннадьевна, Самарская область

Номинация «Деятельность по развитию и оценке персонала»

1 место — Галкина Дарья Михайловна, г. Санкт Петербург

2 место — Новикова Анастасия Владимировна, Самарская область

3 место — Алиева Светлана Хабировна, Республика Татарстан

Номинация «Операционное и стратегическое управление персоналом»

1 место — Степанова Анна Дмитриевна, Иркутская область.

2 место — Данилова Светлана Андреевна, г. Санкт-Петербург

Фото – Минтруд Самарской области