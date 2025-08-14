В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе

136

С 08:00 15 августа до 23:59 20 августа в Самаре будет ограничено движение транспорта на участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной. Проезжую часть перекроют между ДК им. Литвинова и спорткомплексом, а для пешеходов установят временный мостик. Перекрытие связано с проведением работ на канализационном коллекторе и подключением объекта капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.



Более подробно со схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении.



Отметим, что на указанном участке маршрутов общественного транспорта нет. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки.

Фото: администрация Самары