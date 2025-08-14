Я нашел ошибку
Женщина признала свою вину и пояснила оперуполномоченным, что нашла на улице карту и потратила денежные средства на собственные нужды.
В Самарской области вступил в силу приговор женщине, обвиняемой в краже денег с банковской карты
Будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая - отборочный этап Всероссийского конкурса профмастерства.
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4
Так, в Новокуйбышевске, Красноярском и Волжском районах полицейские рассказали ребятам о правилах поведения в общественных местах, о последствиях совершения противоправных действий, в том числе за распространение информации экстремистской направленности,
Полицейские региона провели профилактические беседы с подрастающим поколением
В Октябрьском районе работает "Автобус здоровья"– специальный транспорт, который помогает жителям бесплатно добраться до поликлиники на диспансеризацию.
Более 40 маломобильных и пожилых пациентов в месяц проходят диспансеризацию благодаря "Автобусу здоровья"
12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.
Солистки САТОБ — среди лауреатов государственных наград
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе

14 августа 2025 19:16
136
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.

С 08:00 15 августа до 23:59 20 августа в Самаре будет ограничено движение транспорта на участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной. Проезжую часть перекроют между ДК им. Литвинова и спорткомплексом, а для пешеходов установят временный мостик. Перекрытие связано с проведением работ на канализационном коллекторе и подключением объекта капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. 

Более подробно со схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении.

Отметим, что на указанном участке маршрутов общественного транспорта нет. Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки.

 

Фото:  администрация Самары

