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В Самаре восстановили советскую вывеску библиотеки из кинескопов на Аэродромной

9 января 2025 16:29
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В Самаре еще осталось несколько интересных объектов с кинескопами.

В областной столице восстановили советскую вывеску из кинескопов. Старый-новый теперь уже арт-объект появился на здании по адресу: Аэродромная, 9.

Журналист sovainfo.ru пообщался с директором самарской рекламной компании, которая поучаствовала в восстановлении, Павлом Савельевым. Ребята регулярно ездили на федеральные форумы, где и загорелись идеей сохранения социальных исторических элементов:

- По поводу вывески "Библиотека" я следил за проектом "Надо сохранить" и связался с ними. Мы решили помочь финансово и организовать освещение. Задача заключалась в том, чтобы буквы загорались по очереди. Мы отказались от ламп и сделали все на диодах, что оказалось более целесообразным. Мы отвечали за включение и выключение букв, а также за всю подсветку. Этот проект для нас, как для рекламщиков, очень важен.

Тем более и сама вывеска была для Павла символичной. Все детство он провел в соседнем доме и с ребятами бросал снежки в подвешенные буквы. Библиотека № 5 была культурным местом притяжения местной молодежи.

- Библиотека номер пять - это мощное учреждение, в котором сейчас проходят выставки старинных книг. Она функционирует, имеет хороший фонд и привлекает людей. Мы стремимся к тому, чтобы больше людей приобщались к чтению и посещению библиотек, что важно для развития страны. В нашей работе есть несколько слоев смыслов: первый - создание советской рекламы, второй - привлечение внимания к библиотеке как месту отдыха и третий - демонстрация наших возможностей как рекламщиков, что мы можем восстанавливать не только современные, но и старые вывески, - говорит Павел.

Дизайном занималась основная команда проекта "Надо сохранить".

- Первая восстановленная советская вывеска из кинескопов. Кажется, вообще во всей России, - написали активисты в социальных сетях.

Прекращать сотрудничество, финансировать и восстанавливать старые вывески Павел не планирует, ведь в Самаре еще осталось несколько интересных объектов с кинескопами.

Источник:  СОВА

 

 Фото: Яндекс.Карты/СОВА

Теги: Самара

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