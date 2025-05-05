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В Самаре военный оркестр Росгвардии выступил для супружеской пары ветеранов Великой Отечественной войныВ Самаре военный оркестр Росгвардии выступил для супружеской пары ветеранов Великой Отечественной войны

5 мая 2025 19:40
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После концерта торжественным маршем перед ветеранами прошествовал парадный расчет сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава города Самара Иван Носков вместе с начальником Управления Росгвардии по Самарской области полковником полиции Евгением Панковым навестили супружескую пару ветеранов Великой Отечественной войны - Андрея Петровича Тонковидова и Зою Федоровну Гуркину. Они вручили ветеранам удостоверения Почетных граждан городского округа Самара, именные грамоты и подарки. 

Специально для Андрея Петровича и Зои Федоровны военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области исполнил всеми любимые композиции военных лет. После концерта торжественным маршем перед ветеранами прошествовал парадный расчет сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Сегодня в Самаре проживает 60 непосредственных участников Великой Отечественной войны. Во дворах, где проживают ветераны, проходят личные Парады Победы с участием оркестров, творческих коллективов. 8 ветеранов Самары планируют принять личное участие в Параде Победы 9 мая на площади Куйбышева, в их числе и Андрей Петрович. «К сожалению, Зоя Федоровна не сможет присутствовать по состоянию здоровья, но я надеюсь представлять там нас обоих. Большое спасибо за проявленное к нам с супругой внимание», - сказал Андрей Петрович Тонковидов.

«День Победы – наш самый главный, подлинно народный, священный праздник для всех поколений россиян. В эти дни в каждой семье чествуют своих героев, вспоминают родных, воздают дань глубокой благодарности и уважения всем, кто мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу! Сегодня, в Год защитника Отечества, в условиях проведения специальной военной операции мы равняемся на поколение победителей – отважное, мудрое, уверенное в себе и своей стране», – отметил начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков. 

Когда началась Великая Отечественная война, Андрей Петрович Тонковидов подростком трудился в тылу. На фронт он был призван в 1944 году, и до конца войны служил связистом, налаживал телефонную связь. Большую часть жизни посвятил службе во внутренних войсках МВД, а затем работал преподавателем в одном из учебных заведений Куйбышева. Супруга ветерана - Зоя Федоровна Гуркина - во время войны служила телеграфисткой. После рабочей смены она помогала в госпитале ухаживать за раненными бойцами, а День Победы встретила в Берлине. Долгие годы Зоя Федоровна работала на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования и возглавляла общественную организацию «Красный Крест». 

Напомним, звания Почетного гражданина городского округа Самара накануне 80-й годовщины Великой Победы были удостоены 66 самарцев, из которых 5 человек посмертно. Первые удостоверения и именные грамоты семи ветеранам в начале апреля вручили глава города Иван Носков и председатель Думы города Алексей Дегтев.

 

Фото:   администрация Самары

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