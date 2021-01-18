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В Самаре водителей и кондукторов привлекают к ответственности за нарушение масочного режима 

18 января 2021 17:46
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В Самаре безответственные кондукторы и водители привлекаются к ответственности за несоблюдение масочного режима на линиях.

В Самаре безответственные кондукторы и водители привлекаются к ответственности за несоблюдение масочного режима на линиях. Такие факты фиксируются не только во время контрольных рейдов. Служебные проверки организуются незамедлительно при получении обращений горожан, направленных через социальные сети либо по «горячей линии». Как утверждают в одном из автотранспортных предприятий, именно по телефону приходит больше жалоб, ведь актуальные номера размещены во всех салонах подвижного состава, задействованного на маршрутах.

«Если нарушение режима подтверждается, дисциплинарное взыскание неминуемо. Это принципиальная позиция: за несоблюдение санитарных требований Роспотребнадзора и Постановления Губернатора Самарской области нельзя наказывать одних только пассажиров. Персонал своим примером должен показывать, что в пандемию нужно соблюдать все требования. Стоит отметить, что с начала этого года жалоб стало меньше, так как большинство сотрудников добросовестно следуют правилам безопасности. Однако, нарушители еще встречаются. Так, в одном из рейдов на прошлой неделе был выявлен водитель автобуса маршрута № 2, который ехал, приспустив маску на подбородок. Он привлечен к дисциплинарной ответственности и по итогам месяца не получит премиальную часть заработной платы. Чтобы напоминать о правилах поведения, каждое утро проходит инструктаж, после чего наши сотрудники получают защитные средства, необходимые для работы. В масках нужно находиться от начала и до конца рейса», - подчеркнула пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Сегодня контрольно-ревизионные службы предприятий-перевозчиков, представители профильного городского департамента и полицейские начали проверки с Московского шоссе. В утренний час пик кондуктора автобуса маршрута № 41 контролеры застали без маски. Сначала он препирался и утверждал, что средства защиты ему якобы на предприятии не выдали. Однако, проверяющие быстро выяснили, что весь экипаж их получил. На нарушителя, прежде всего, будет составлен рапорт.

«На инструктаже утром я присутствовал. На самом деле маска оказалась в служебной сумке. Я забыл, торопился в рейс. Надел только рабочий жилет, прошу меня понять», - пояснил кондуктор Виктор Бурнаев.

Понимание – ключевой принцип работы контролирующих бригад, чтобы меры принимались разумно и «взвешенно». Но допустить нарушение в период пандемии - значит допустить возможность появления очередных случаев инфицирования. Поэтому проверяющие и руководство транспортных предприятий призывают сотрудников не только быть внимательными во время инструктажей, но и потом досконально следить за тем, чтобы в салоне транспортного средства все без исключения были в масках. В противном случае транспорт от остановки отъезжать не должен.

Напомним, межведомственные контрольные выезды продолжаются уже на протяжении нескольких месяцев – они организуются непрерывно в часы пик и межпиковое время, в будни, а также выходные и праздничные дни. С начала осени прошлого года по своей вине не смогли продолжить поездку в наземном транспорте 1337 самарцев, а в метро не допустили 9740 «безмасочников». Еще более жесткая мера – составление протокола по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Эта практика реализуется в региональной столице с 1 октября, когда в состав контрольных бригад включили сотрудников полиции. За этот период к сегодняшнему дню оформлено 159 административных материалов. Напомним, за первичное нарушение для физического лица предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, за повторное – до 50 тысяч рублей. Вердикт с учетом всех обстоятельств выносится судами.

«В настоящее время, когда установились морозы, Департаменту транспорта жители нередко адресуют вопрос о том, корректно ли в такую погоду выводить «безмасочников» из салона? В этой части принято решение: школьников, молодежь до 18 лет мы на улицу не выдворяем, проводим профилактическую беседу. В связи с этим просим родителей обратить на это внимание и следить за тем, чтобы у их детей всегда были в дорогу маски. Кроме того, поездку могут продолжить те попутчики, которые устранили нарушение на месте, то есть сразу после наших замечаний надели средство защиты органов дыхания, причем надели, как положено, прикрыв и рот, и нос, иначе большого толка не будет. Мы никого не высаживаем из общественного транспорта беспочвенно. Нужно с пониманием относиться к происходящему и помнить о том, что масочный режим продолжает действовать в целях защиты жизни и здоровья жителей, минимизирует риски заражения коронавирусом и сезонными респираторными инфекциями», - подытожил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Таким образом, привлечение к административной ответственности – это крайняя мера, которая применяется только в тех случаях, если гражданин отправился в поездку без маски и категорически отказывается ее использовать. Полиция помогает разобраться и в ситуациях, когда граждане демонстрируют неадекватную реакцию на требования, нарушают общественный порядок еще и нецензурной бранью в ответ. Важно как можно оперативнее принять решение, чтобы не задерживать рейс и остальных пассажиров – дисциплинированных, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

 

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Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
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31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
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9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
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В центре внимания
В Самаре выбрали скульптуру вальса На сопках Маньчжурии» для Струковского сада
18 января 2021  12:58 
В Самаре выбрали скульптуру вальса «На сопках Маньчжурии»
Ее разместят в Струковском саду. Благоустройство региона
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В Самарской области за сутки на 18 января выявлены 288 заболевших коронавирусом
18 января 2021  12:32 
В Самарской области за сутки на 18 января выявлены 288 заболевших коронавирусом
За сутки умер еще один человек человека. Здравоохранение
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В Самарской области за сутки на 17 января выявлены 287 заболевших коронавирусом
17 января 2021  12:44 
В Самарской области за сутки на 17 января выявлены 287 заболевших коронавирусом
Выздоровели и выписаны за сутки 284 человека. Здравоохранение
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В Самарской области похолодает местами до -33 градусов
17 января 2021  12:20 
В Самарской области похолодает местами до -33 градусов
Объявлен желтый уровень опасности. Происшествия
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Появился список храмов в Самаре, где в Крещение появятся купели 
17 января 2021  12:00 
Появился список храмов в Самаре, где в Крещение появятся купели 
Незаконные и опасные купели ликвидируют. На месте будет дежурить полиция.  Социум
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Акценты
В Кадастровой палате по Самарской области рассказали, как вернуть «забытые» документы
18 января 2021  12:28 
В Кадастровой палате по Самарской области рассказали, как вернуть «забытые» документы
В 2020 году жители Самарской области «забыли» забрать более 20 тыс. документов на недвижимость. Социум
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Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи
18 января 2021  10:09 
Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. Бизнес
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В Самаре упростили регистрацию частных домов
17 января 2021  13:53 
В Самаре упростили регистрацию частных домов
Изменения внесли в Правила застройки и землепользования города. Социум
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Прямая речь/Интервью
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии
14 января 2021  19:31 
Александр Бречалов: " Самарская область стала одним из центров отечественной космонавтики, ориентиром российского автомобилестроения для многих регионов"
Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии Социум
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Новости Тольятти
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
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15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
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15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
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