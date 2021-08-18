В Самаре вновь начинает работу пункт Общественной «горячей линии» связи с избирателями

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19 августа 2021 г. в 10.00 на площадке Нотариальной Палаты Самарской области вновь начинает работу пункт Общественной «горячей линии» связи с избирателями. В эту избирательную кампанию Общественная «горячая линия» вошла в структуру Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами, который был создан 11 марта 2021 г. решением Совета Общественной палаты Самарской области.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 228 (Нотариальная Палата Самарской области).

17 июня официально стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва. Прозрачность процедуры голосования и легитимность итогов - ключевой момент избирательного процесса, и в этом контексте важно не только обеспечить соблюдение избирательных прав граждан, но в некоторых случаях разъяснить их, помочь в их реализации.

Прием обращений на Общественную «горячую линию» будет осуществляться по нескольким каналам связи. Получить компетентную информацию о проходящих выборах или сообщить о нарушениях на избирательном участке можно будет, позвонив по номерам: 8 (846)33-77-555, 8(846)33-77-600. Также можно направить письменное обращение на электронную почту gor.linia2021@yandex.ru, текстовые или видеосообщения в приложении Skype по адресу: gor.linia2021.

Работа «горячей линии» продлится до 19 сентября 2021 года.

До 16 сентября 2021 года связаться с операторами можно будет с 10.00 до 18.00. В дни голосования 17, 18, 19 сентября 2021 года прием обращений будет осуществляться с 08.00 до 20.00, сообщает пресс-служба Общественной палаты Самарской области,