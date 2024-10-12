В Самаре видели трех скачущих по проезжей части лошадей

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Вечером 11 октября читатель ИА sovainfо.ru увидел бегущих прямо по проезжей части лошадей. Они "путешествовали" по Пугачевскому тракту в направлении "Стошки".



Автомобилистам пришлось двигаться медленно и аккуратно, чтобы не задеть животных.



Также две взрослые лошади с жеребенком были замечены на улице Шоссейной, Фрунзенском мосту и в районе Хлебной площади.



На данный момент животные уже находятся дома. Их прогулка завершилась благополучно, рассказали владельцы лошадей в соцсетях.



Фото: читатель ИА sovainfо.ru