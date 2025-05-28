В Самаре ветераны СВО провели «Урок мужества» для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

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С ребятами поговорили о важности любви к Родине и о героизме наших соотечественников.

В Самаре, в честь года Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, с целью патриотического воспитания молодежи, представители Совета ветеранов СВО: Максим Баранович и Роман Игнатенко провели для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей «Урок мужества», в ходе которого поделились своим опытом, рассказали о героизме и стойкости военных, как в годы Великой Отечественной войны, так и в настоящее время.

Ветераны поговорили с ребятами о важности любви к Родине, взаимовыручке и ответственности, объяснили, что такое настоящая отвага и как она проявляется в сложных ситуациях и призвали помнить и чтить доблестные подвиги героев нашего Отечества.

Воспитанники Центра с большим интересом слушали гостей мероприятия и задавали различные вопросы, а в завершение встречи поблагодарили организаторов за полезную информацию.