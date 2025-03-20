В Самаре ветеран СВО создает мастерскую для обучения других бойцов уникальному ремеслу

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Ветеран специальной военной операции, старший мичман Краснознаменного Северного флота Евгений Радаев, участник региональной программы «Школа героев», осваивает новую профессиональную стезю. После года службы в зоне СВО, где он доблестно командовал взводом реактивно-артиллерийского дивизиона, Евгений вернулся домой и посвятил себя изучению уникального ремесла. Освоив технику золочения, реставрации и изготовления предметов интерьера, теперь он готов делиться своими знаниями с теми, кто в этом особенно нуждается.

Первые мастер-классы герой проводил в самарском филиале Госфонда «Защитники Отечества». Теперь планирует открыть учебный центр в старинном здании в центре города. Этот проект станет возможностью для ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы, а также для детей-сирот, оставшихся без поддержки, освоить востребованное ремесло и получить возможность достойно зарабатывать.

«Моя мечта — помочь тем, кто столкнулся с трудностями после службы или в жизни. Многие ребята после тяжелых травм имеют ограничения по здоровью, а детям-сиротам порой непросто получить профессию. Я хочу дать им шанс обрести навыки, которые позволят им работать и чувствовать себя нужными», - делится планами Евгений Радаев.

В реализации проекта ветерану во многом помогла программа «Школа героев». Кроме того, важную роль сыграли неравнодушные люди и предприятия, такие как завод «Самарский стройфарфор». Здесь Евгений работает и продолжает оттачивать свое мастерство.

«Мы гордимся тем, что можем поддерживать наших героев. Более 20 наших сотрудников сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Завод очень много делает для этих ребят. У них полностью сохраняется место работы, а также средняя заработная плата на протяжении всего периода, пока они находятся на передовой. Мы делаем все возможное, чтобы их семьи чувствовали нашу заботу», - отметила директор управления по персоналу и PR завода Ольга Моржицкая.

Евгений Радаев уверен, что благодаря такой поддержке со стороны общества и бизнеса, его учебный центр станет местом, где каждый сможет найти себя и обрести новые возможности. «Когда в тылу есть такая поддержка, нет сомнений — Победа будет за нами», — подчеркнул ветеран.

Реализовать свою социально важную инициативу может каждый участник спецоперации. В регионе до 27 марта продолжается отбор на второй поток программы «Школа героев». Напомним, она является продолжением президентской – «Время героев» - и реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. На сегодняшний день уже подано порядка 500 заявок. Программа направлена на подготовку ветеранов СВО к работе в органах власти и госкомпаниях, а также на формирование кадрового резерва для публичной власти и предприятий региона.

Подать заявку на участие во втором потоке «Школы героев» можно до 27 марта на официальном сайте правительства Самарской области – samregion.ru.

Фото: газета "Волжская коммуна"