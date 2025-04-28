В Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, 29 мая пройдет богослужение в память об ушедших журналистах губернии

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В Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, 29 мая (вторник) пройдет богослужение в память об ушедших журналистах губернии. Согласно традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России и Архимандритом Георгием (Шестуном), на службу соберутся сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

День поминовения журналистов будет проходить в 29-ый раз. Первая служба в память об ушедших товарищах прошла в 1996 году в Доме журналиста, вел ее Архимандрит Георгий.

Организатором мероприятия является Самарское областное отделение Союза журналистов России.